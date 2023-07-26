大宇经典游戏《轩辕剑叁 云和山的彼端》今日发售，售价 49 元

IT之家 7 月 26 日消息，《轩辕剑叁 云和山的彼端》现已上线蒸汽平台以及 Steam，本体售价 49 元，首发 85 折 41.65 元，原声音乐集同步折扣发售。

扮演法兰克骑士赛特，为寻求“战争不败之法”而踏上漫漫旅程。从美丽的水乡威尼斯出发，横跨欧亚大陆，经过中东、西域，最终到达东方古国 —— 中国。冒险之路上不但经历各国错综复杂的势力纷争，撒旦的阴谋也如影随形。

据介绍，《轩辕剑叁：云和山的彼端》承袭系列优美传统的国画风格，故事横跨整个欧亚大陆，贯穿法兰克、阿拉伯、中国三个文明，将历史舞台与中西神话完美结合。游戏荣获第三届玩家游戏金像奖“最佳美术”、“最佳音乐”、“玩家票选最佳游戏”三项大奖。二十余年来深受玩家好评，是最受欢迎的华语游戏之一。

本次《轩辕剑叁：云和山的彼端》相比初版本进行了全方位的优化并补充了新的内容，详情如下：

1、画面比例优化 16:9（旧版为 4:3）

2、支持高清晰度（旧版为 640*480）

3、物品贴图高清化

4、优化界面操作

5、支持手柄操作

6、包含手机版新增的中国篇剧情

IT之家注意到，《轩辕剑叁：云和山的彼端》只需要 512MB 内存即可游玩，支持简体中文、繁体中文、英文，感兴趣的用户可以尝试一下。

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