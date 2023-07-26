方块游戏：《仙剑奇侠传四》重制版的工作已经启动

IT之家 7 月 26 日消息，方块游戏今日官宣，与中手游在仙剑 IP 的单机开发、发行方面达成合作，经典的国产单机游戏《仙剑奇侠传四》将推出重制版，目前工作已经启动。

方块游戏还表示，7 月 26 日 - 8 月 1 日活动期间，方块平台 36 款游戏免费赠送，不仅有《只狼》、《仙剑奇侠传 7》等方块自有游戏，还有十几款第三方平台知名游戏免费送出。

此外，在游戏合作方面，由方块发行的《轩辕剑 3：云和山的彼端》高清重置版今日正式上架发售，后续《轩辕剑》还将有更多单机计划，将适时对外宣布。

《仙剑奇侠传四》是由软星科技（上海）有限公司研发，寰宇之星发行代理的角色扮演单机游戏，也是系列单机游戏《仙剑奇侠传》的第五部作品，于 2007 年 8 月 1 日上市，系列首次以 3D 真人比例制作，讲述了少年云天河结识陵墓大盗韩菱纱、寿阳千金柳梦璃和琼华弟子慕容紫英在寻仙的路上遇到的种种经历，并得出“欲求仙道先修人道”结论的故事。

据 CMGE 中手游于 2022 年 8 月 25 日发布的 2022 中期业绩财报显示，上海软星科技于 2022 年上半年正式立项单机游戏《仙剑奇侠传四：重制版》。

然而据IT之家此前报道，今年 6 月，微博认证为“软星科技（上海）有限公司首席设计师”的用户 @葉蘭素 发文透露，上海软星开发团队已被解散。如果爆料属实，目前尚不清楚当前的重制版交由哪个团队负责。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。