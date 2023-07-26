消息称英特尔酷睿 CPU 将全面涨价，已有德国经销商收到通知

IT之家 7 月 26 日消息，德国权威媒体 PCGamesHardware 版主“Pockerclock”表示英特尔将在未来一两周内宣布 CPU 涨价，原因在于新建晶圆厂需要资金，再加上公司重组导致的一系列问题。

对此，两家德国批发商以及部分零售商证实了英特尔已经就涨价发送通知函。他们认为英特尔的决定有点出乎意料，尽管此次涨价可能存在区域限制。

据称，英特尔在上述致批发商的通知函中提到，目前仍在销售或在生产的所有酷睿处理器都将涨价，包括 12000（Alder Lake）、13000（Raptor Lake）和 14000（Raptor Lake Refresh）以及即将推出的酷睿第 1 代处理器和酷睿 Ultra 系列（Meteor Lake）。

本月初，英特尔宣布将停止对 NUC 业务的直接投资，并转变策略，联合华硕继续推动 NUC 的创新和增长。

消息人士称，英特尔目前正在进行非常严格的业务整合，GPU 业务也存在争议，Arc 产品线处于观望状态。

据称，英特尔目前正在竭尽全力对每个业务领域进行测试。在重组完成之前，消费者可能需要花更多钱才能买到英特尔的产品。

根据 Intel IDM 2.0 战略，该公司将投资上千亿美元在美国、欧洲兴建多座晶圆厂，包括德国马格德堡，最初计划投资 170 亿欧元，后来一路飙升到 300 亿欧元（Intel 要求德国政府补贴 100 亿欧元，自己投资 200 亿欧元）。

因此，有人怀疑这次涨价有可能只是区域性的措施，甚至仅限德国，原因就是英特尔在德国建厂需要大量的钱。

实际上，英特尔去年已经涨过一次价。参考IT之家此前报道，英特尔去年宣布对所有芯片和组件都进行了涨价，涨幅从个位数到 20% 不等。

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