上海市消保委：“妙鸭相机”软件不支持退款，涉嫌侵害消费者公平交易权

IT之家 7 月 26 日消息，上海市消保委官方公众号今日发文称，最近一款 AI 拍照小程序“妙鸭相机”推出后红极一时，付费 9.9 元，即可获得号称“爆杀海马体、天真蓝”的体验。

IT之家注意到，该软件可通过 AI 学习用户上传的照片构建人脸模型，给五官增添新的发型、妆容、衣服和场景，套用其他模型来合成新的照片。

然而，经上海市消保委实测之后，发现未获得想要的照片 —— 测试者上传佩戴眼镜的照片，但生成的照片没有眼镜，且官方并未要求需上传无眼镜照片。

随后工作人员联络客服，却得到“暂无眼镜功能，且暂时不支持退款”的回复。经查询该软件的服务协议后，发现仅在支付页面下方相关条款注明：一旦购买成功，不支持退款。

▲ 图源上海市消保委公众号，下同

上海市消保委查询了该小程序的注册公司为未序网络科技（上海）有限公司，所留电话不是无人接听就是空号。不仅如此，此前还有很多消费者吐槽妙鸭相机存在隐私问题，随后该应用已经替换了这条协议。

上海市消保委指出，《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条第二款规定：经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。

因此，妙鸭相机在付款页面以灰色小字标注的“一旦购买成功，不支持退款”涉嫌侵害消费者的公平交易权。

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