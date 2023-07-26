斯坦福大学研发“人体工程学”头盔，可保护橄榄球运动员免受脑震荡伤害

IT之家 7 月 26 日消息，橄榄球是美国的传统体育运动，该运动容易导致参与者受伤，乃至“每年导致数百万人脑震荡”。针对这一问题，斯坦福大学的研究人员与 Savior Brain 公司合作，创造了一种人体工程学头盔，其中装有液体减震器，相比传统橄榄球运动用头盔，可令头部受到的冲击力降低三分之一。

据纽约邮报介绍，研究人员通过测量志愿者的头部数据，汇集得出了贴合大多数人头部的头盔数据，此外研究人员还建立了一个有限元模型，该模型中安装有 21 个液体减震器，以供研究人员量化液体减震器在人体头部受到猛烈冲击时能够起到的作用。

▲ 图源 斯坦福大学研究团队博客

研究团队中的 Nicholas Cecchi 表示：“我们团队的大多数成员都特别喜欢橄榄球运动，也因此受了不少伤，所以我们团队非常关心‘如何确保运动员的长期健康’，避免运动员受到脑震荡的危险，我们的头盔技术可以在降低脑损伤风险方面，发挥重要作用。”

▲ 图源 斯坦福大学研究团队博客

该头盔根据美国国家橄榄球联盟（NFL）使用的性能评估协议进行了模拟测试（IT之家注：橄榄球运动头盔需要进行安全认证，该性能评估协议是业界通用标准，需要通过评估协议后才能上市售卖），研究人员通过测量每次撞击的头部运动学数据，得出了头部加速度响应指标（HARM）得分，用于评估头盔在撞击下的性能。

结果表明，该“人体工程学”头盔可以显著降低头部受到的冲击力，在 36 种不同的撞击测试条件中，有 33 种条件下的 HARM 值最低，相比市面上现有的产品，冲击力最高可降低了三分之一。

研究团队目前打算继续完善该头盔原型，他们还计划使用 3D 打印量产第一批头盔，以便在现实条件下进行测试。

Nicholas Cecchi 表示：“在未来，我们还有兴趣开展人体研究，以证明该头盔确实能在现实中保障运动员的健康，我们还计划将液体减震器的应用范围扩大到更多场景中，以进一步提高各类人群的安全。”

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