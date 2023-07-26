目前市面在售支持 UFCS 融合快充的配件已达 9 款，包括华为小米安克

IT之家 7 月 26 日消息，目前市面在售支持 UFCS 融合快充的配件已达 9 款，分别来自华为、小米、安克等品牌。

UFCS（Universal Fast Charging Specification）是由信通院、华为、vivo、小米、OPPO 牵头，联合多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议。旨在解决目前市面上快充标准复杂多变、互不兼容的问题；同时也可提升用户的使用体验，对推动节能环保可以起到积极的作用。

IT之家汇总支持 UFCS 融合快充的充电器：

安克 323 33W 充电器

安克 323 33W 充电器有黑白双色可选，折叠插脚，配备 1C1A 双快充输出接口，均支持 33W 最大充电功率，支持为绝大部分电子产品快充，兼容 UFCS 融合快充。

安克 511 氮化镓充电器

安克 511 氮化镓充电器型号为 A9127，采用了当下热门的“AC 插孔 + USB 接口”的设计方案，自带 2 组 2+3 国标电源插孔和 1C2A 共 3 个 USB 快充接口；USB-C 支持 33W 快充，USB-A 支持 12W 快充，兼容最新的 UFCS 融合快充技术。

华为 40W 冰糖充电器

华为 40W 冰糖充电器三围尺寸约为 31x31x35mm，重量约为 52g，配备 USB-C / USB-A 融合多接口，支持最高 40W 输出功率。据官方介绍，可为华为 mate50 Pro 半小时充电 65%，为 iPhone 14 Pro 半小时充电 61%。

该款充电器支持 PD、PPS、SCP、QC 等主流快充协议，兼容 UFCS 融合快充。

华为 66W 超薄充电器

华为 66W 氮化镓充电器内部采用超薄架构设计，采用高效合封氮化镓与 COB 高集成平板变压器；配备单 USB-C 输出接口，110V 电压下支持最高 22.5W 输出，220V 电压下支持最高 66W 输出。

协议方面，该款充电器支持 PD、PPS、SCP、QC 等主流快充协议，可为笔记本电脑等设备提供 65W PD 快充、为华为手机提供 66W SCP 快充，兼容 UFCS 融合快充。

截至发稿前，IT之家查询到目前电商平台处于无货状态。

华为 88W 充电器

华为 88W 充电器是华为P60系列手机的原装充电器，配备 USB-C / USB-A 融合快充接口，与上方的冰糖 40W 充电器接口设计相同，支持 88W 最大输出功率，据官方介绍 10 分钟可为华为P60 Pro 充电 50%，兼容 UFCS 融合快充。

华为 88W 车载充电器

华为 88W 车充采用 USB-A / USB-C+USB-A 三选二接口设计，可同时为 2 台设备快充，支持最高 88W 快充功率，据官方介绍可为华为P60 Pro 10 分钟充电 50%。该车充支持 PD、PPS、QC 等快充协议，兼容华为手机以及其他笔记本电脑、平板电脑快充，兼容 UFCS 融合快充。

华为 25W 车载充电器

华为 25W 车充和 88W 款式外观造型、接口配置都相同，仅为功率不同；单口最高 10V2.5A 25W 输出功率，可为笔记本电脑、平板以及手机提供快充，双口同时输出最大功率 43W（25W+18W）。

小米 35W 充电器

小米 35W 充电器采用了家族式的外观造型设计，固定插脚，自带 1C1A 双 USB 输出接口，最高输出功率 35W，支持小米手机私有快充，也可为其他数码设备提供快充服务。

小米 67W 充电器

小米 67W 充电器和 35W 版本造型、接口均相同，只是将最大功率输出提升到了 67W，支持小米 67W 私有快充。

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