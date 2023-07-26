Teufel 海外推出 ROCKSTER AIR 2 户外蓝牙音箱：磷酸铁锂电池、58 小时续航，699.99 欧元

IT之家 7 月 26 日消息，Teufel 近日在海外推出了 ROCKSTER AIR 2 户外蓝牙音箱，售价 699.99 欧元（IT之家备注：当前约 5523 元人民币）。

Teufel ROCKSTER AIR 2 蓝牙音箱支持高脉冲保真度，音量分别为 103 分贝（RMS 1 米）和 115 分贝（峰值，1 米）；自带 22kHz 高清压缩驱动单元，支持恒定方向性波导；内置低、中音驱动单元和 32 位 DSP 和 D 类功率放大器，可提供自然的中音表现。

该款音箱支持蓝牙 5.0 和高通 aptX、AAC 连接，支持无线传输，可搭配同款产品组成立体声音箱，也可通过有线连接最多 10 个该产品。

Teufel ROCKSTER AIR 2 蓝牙音箱重量约为 14.1Kg，顶部自带提手，官方推出可选背包方便携带；该音箱内置磷酸铁锂电池，据官方介绍中等音量下续航可达 58 小时，支持 IPX4 级别认证。

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