马斯克：程序员最爱的 Stack Overflow 问答平台将在未来被 AI 模型取代

IT之家 7 月 26 日消息，Stack Overflow 是一个由 Stack Exchange 运营的知名软件开发者论坛，用户可以在上面提问和回答各种编程问题，但如今该平台的使用人数正在逐渐下滑。

一位名为 mediator 的用户分享了一篇题为《Stack Overflow 的陨落》的文章，并附带一张图表，其中显示“过去一年半里，Stack Overflow 的流量下降了约 50%，网站中涌现的问题 / 解答的数量也减少了大约 50%”。

马斯克认为此类问答平台将逐渐被 AI 模型所取代，他针对这篇文章进行了简短的评论，认为 Stack Overflow 平台“被 LLM 杀死了”（IT之家注：LLM 即“大型语言模型”的缩写）。

▲ 图源 马斯克发布的 X's

几小时后，马斯克又对方舟投资管理公司分析师 Brett Winton 发布的 Stack Overflow 数据图表进行了回应。

据悉，Brett Winton 在图表中表示：“用户花在 Stack Overflow 上的时间比去年同期下降了 40%，比此前网站峰值期下降了约 2 亿小时”。

马斯克则对此表示：“LLM 将导致愈发普遍的（问答平台）死亡现象。”

▲ 图源 马斯克发布的 X's

马斯克连续两次矛头直指 Stack Overflow 平台，可认为是其直接正面唱衰 Stack Overflow，平台数据恐将受到进一步影响，截至发稿，Stack Overflow 平台还未对此做出回复。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。