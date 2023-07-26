中国将于 2025 年发射下一代碳卫星，可更高精度监测全球大气二氧化碳浓度

IT之家 7 月 26 日消息，据中新网报道，全球碳盘点卫星遥感研讨会今日在北京举行，由中国科学院空天院牵头研究编写的《全球人为源碳排放与陆地生态系统碳收支遥感评估科学报告》（简称《全球碳排放与碳收支遥感评估科学报告》） 正式发布。

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中国科学院院士、中国科学院空天信息创新研究院 （空天院） 院长吴一戎在会上致辞中透露，中国将于 2025 年发射下一代碳卫星，可以更高精度、更高效率地监测全球大气二氧化碳浓度。

吴一戎表示，在国家重点研发计划项目支持下，中国将于 2025 年发射下一代碳卫星，可以更高精度、更高效率地监测全球大气二氧化碳浓度，将进一步提高中国国产卫星在大气温室气体浓度、人为源碳排放、陆地生态系统碳汇等方面的监测能力，为全球碳盘点和国家“双碳”(碳达峰、碳中和) 战略目标提供中国自主的科学数据。

IT之家此前报道，中国科学院大气物理研究所（大气所）科研人员于 2021 年 8 月基于中国碳卫星（TanSat）的大气二氧化碳含量观测，利用先进的碳通量计算系统，获取了中国碳卫星首个全球碳通量数据集。这标志着我国具备了全球碳收支的空间定量监测能力，是继日本、美国之后的第三个具备该技术的国家。

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