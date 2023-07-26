纪录片《带你探索地球》国内上线，跟随威尔・史密斯探索极致之境

IT之家 7 月 26 日消息，纪录片《带你探索地球》今日 18:00 国内视频平台上线。该纪录片最初于 2021 年底海外播出。

该纪录片共有 6 集，单集 40 分钟。在这部纪录片中，探险者们将会带领好莱坞巨星威尔・史密斯去往地球的每一个极致之境。

官方简介：

到达世界的尽头？不，我们可以走得更远。这些新时代的探险者们将会带领威尔・史密斯去往地球的每一个极致之境，从而探索地球的每一个未知领域，进而探寻那些将会超出我们人类目前认知范围内的一切全新的世界。在解开一个个谜团后，威尔・史密斯将通过镜头带领屏幕前的观众一起，让我们对地球产生前所未有的全新的认知。当你看到深海中的微小生物，它们以独特的光影闪烁着，呼应着。特别是用船从它们中间划过去，就会制造出一场令人称奇的光暴时；当你站在火山的边缘，甚至可以听到岩浆挤压或撞击岩壁的声音时；在探险家带来高科技的特殊技术装备的帮助下，眼前静止的一切都在移动：生命、地球甚至宇宙时，是的，这一幕幕难以置信的地球极致景观……

IT之家附官方预告片：

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