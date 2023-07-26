工程师打造完全可维修的 AirPods Pro 充电盒，采用 USB-C 接口

IT之家 7 月 26 日消息，苹果 AirPods Pro 无线耳机的充电盒使用了闪电接口，而不是更通用的 USB-C 接口。这让一些用户感到不便，也不利于环保。因为苹果公司并不提供充电盒的维修服务，而是建议用户购买新的充电盒。但是，这样做会造成电池等零件的浪费。

为了解决这个问题，一位名叫 Ken Pillonel 的机器人工程师花了很多时间和精力，自己设计并制作了第一个完全可维修的 AirPods Pro 充电盒。他不仅把充电盒的接口换成了 USB-C 接口，还把充电盒的每一个部件都进行了重新设计，使其可以方便地打开和更换零件。他还把自己的制作过程和资源免费公开了，让任何人都可以跟着他的操作步骤，制作自己的可维修充电盒。

Ken Pillonel 称，他做这个项目的目的是为了展示 AirPods Pro 充电盒是可以被维修的，而不是坏了只能被丢弃。他希望能够提高人们对环保问题的意识，也希望能够激发更多人对创新和改造的兴趣。他还表示，他会继续进行类似的项目，为更多的苹果产品提供可维修的方案。

IT之家注意到，Ken Pillonel 曾制造出世界上第一台带有 USB-C 端口的 iPhone X。

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