索泰 RTX 4060 Solo ITX 显卡测试：单风扇足以压 115W 功耗

IT之家 7 月 26 日消息，索泰 RTX 4060 SOLO ITX 显卡现已上市，其采用单风扇散热，售价 2399 元左右。

hkepc 现已拿到这款显卡做了测试，结果显示单风扇足以压住 115W 的功耗。

散热方面，这款 ITX 显卡采用了 2 根 6mm 热管，风扇尺寸为 9cm。PCB 为英伟达 PG172 公板，5 相供电。

图源 hkepc

据 hkepc 测试，这款显卡在 24 摄氏度室温下闲置状态下为 36 摄氏度，Furmark 烤机 30 分钟后 GPU 核心温度最高 60 摄氏度，功耗限制为 115W，风扇转速为 1881 RPM（60%），风扇低沉不吵耳。

据IT之家此前报道，这款显卡长度只有 16.5cm。官方称，RTX 4060 SOLO 配备了单风扇的散热系统，单 8pin 供电，官方可轻松装入 99% 的电脑机箱。

RTX 4060 显卡参数如下：

RTX 4060 采用了 3072 CUDA 核心，加速频率可达 2.46GHz，配备 8GB 128bit 显存。RTX 4060 桌面显卡的规格信息与移动端基本一致，功耗都是 115W，平均游戏功耗只有 110W，闲置功耗 7W，相比上代明显下降。

据英伟达官网放出的数据，RTX 4060 显卡在开启 RTX 40 系列显卡独有的帧生成技术后，性能是 RTX 3060 的 1.7 倍，关闭帧生成技术后性能是 RTX 3060 的 1.2 倍。

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