eBay 二季度同比扭亏为盈，三季度调后每股收益未达预期

北京时间 7 月 27 日早间消息，eBay 今天发布了该公司的 2023 财年第二季度财报。

报告显示，eBay 第二季度净营收为 25.40 亿美元，与去年同期的 24.22 亿美元相比增长 5%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%；来自于持续运营业务的净利润为 1.72 亿美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的净亏损为 5.36 亿美元；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 0.32 美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的每股摊薄亏损为 0.96 美元。

eBay 第二季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，对第三季度营收作出的展望也超出预期。但与此同时，eBay 对第三季度调整后每股收益的展望则未能达到分析师预期，从而推动其盘后股价大幅下跌近 5%。

主要业绩：

在截至 6 月 30 日的这一财季，eBay 来自于持续运营业务的净利润为 1.72 亿美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的净亏损为 5.36 亿美元；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 0.32 美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的每股摊薄亏损为 0.96 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第二季度来自于持续运营业务的调整后净利润为 5.55 亿美元，与去年同期的 5.54 亿美元相比基本持平；来自于持续运营业务的调整后每股摊薄收益为 1.03 美元，与去年同期的 0.99 美元相比增长 5%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，24 名分析师平均预期 eBay 第二季度调整后每股收益将达 0.9 美元。

eBay 第二季度净营收为 25.40 亿美元，与去年同期的 24.22 亿美元相比增长 5%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%，这一业绩也超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师平均预期 eBay 第二季度营收将达 22.7 亿美元。

eBay 第二季度总商品交易额（GMV）为 182 亿美元，与去年同期的 185 亿美元相比下降 2%，不计入汇率变动的影响为同比下降 1%。

按照地域划分，eBay 第二季度来自于美国的总商品交易额为 87.02 亿美元，与去年同期的 89.82 亿美元相比下降 3%；来自于国际市场的总商品交易额为 95.12 亿美元，与去年同期的 95.67 亿美元相比下降 1%。

eBay 第二季度净营收成本为 7.18 亿美元，相比之下去年同期为 6.63 亿美元。eBay 第二季度毛利润为 18.22 亿美元，相比之下去年同期为 17.59 亿美元。

eBay 第二季度总运营支出为 13.04 亿美元，相比之下去年同期为 12.34 亿美元。其中，销售和营销支出为 5.66 亿美元，相比之下去年同期同样为 5.66 亿美元；产品支出为 3.92 亿美元，相比之下去年同期为 3.44 亿美元；总务和行政支出为 2.51 亿美元，相比之下去年同期为 2.37 亿美元；交易损失准备金为 9000 万美元，相比之下去年同期为 8600 万美元；已收购无形资产摊销支出为 500 万美元，相比之下去年同期为 100 万美元。

eBay 第二季度运营利润为 5.18 亿美元，相比之下去年同期为 5.25 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第二季度调整后运营利润为 6.84 亿美元，相比之下去年同期为 6.94 亿美元。

eBay 第二季度运营利润率为 20.4%，相比之下去年同期为 21.7%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第二季度调整后运营利润率为 26.9%，相比之下去年同期为 28.7%。

业务指标及其他财务信息：

eBay 第二季度活跃买家人数为 1.32 亿人，与去年同期的 1.38 亿人相比下降 4%；除去 GittiGidiyor 和 TCGPlayer 的活跃买家人数为 1.31 亿人，与去年同期的 1.35 亿人相比下降 3%。

eBay 第二季度持续运营业务的有效税率为 39.7%，相比之下去年同期为 26.3%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第二季度持续运营业务的有效税率为 16.5%。

eBay 第二季度持续运营活动产生的运营现金流为 6.05 亿美元，自由现金流为 4.92 亿美元。

在第二季度中，eBay 派发了价值 1.33 亿美元的现金股息。eBay 在第二季度中回购了近 600 万股普通股，用于股票回购的总金额约为 2.50 亿美元。截至 2023 年 6 月 30 日，eBay 剩余的已获批回购总金额约为 23 亿美元。

截至 2023 年 6 月 30 日，eBay 所持现金和现金等价物及非股权投资组合总价值为 53 亿美元。

eBay 董事会宣布将向股东派发每股普通股 0.25 美元的现金股息，这笔股息将于 2023 年 9 月 15 日向截至 2023 年 9 月 1 日的在册股东发放。

业绩展望：

eBay 预计，2023 财年第三季度净营收将达 24.6 亿美元到 25.2 亿美元之间，不计入汇率变动影响的同比增长率为 2% 到 4%，这一业绩展望的平均值为 24.9 亿美元，超出分析师预期；按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益将达 0.67 美元到 0.72 美元之间；不按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益将达 0.96 美元到 1.01 美元之间，其平均值为 0.985 美元，未能达到分析师预期。

据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师平均预期 eBay 第三季度营收将达 22.3 亿美元。另据金融市场数据信息及基础设施提供商 Refinitiv 提供的数据显示，分析师平均预期 eBay 第三季度每股收益将达 1.02 美元。

股价变动：

当日，eBay 股价在纳斯达克常规交易中上涨 0.49 美元，报收于 48.80 美元，涨幅为 1.01%。在随后截至美国东部时间周三晚上 6 点 41 分（北京时间周三早上 6 点 41 分）的盘后交易中，eBay 股价大幅下跌 2.35 美元，至 46.45 美元，跌幅为 4.82%。过去 52 周，eBay 的最高价为 52.23 美元，最低价为 35.92 美元。

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