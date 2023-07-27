中国刚批准，迈凌 MaxLinear 就突然宣布终止收购慧荣科技

IT之家 7 月 27 日消息，美国模拟和射频芯片公司 MaxLinear（迈凌科技）于 2022 年 5 月 5 日宣布拟以每股美国存托凭证（ADS）114.34 美元价格收购 NAND 闪存控制芯片巨头慧荣科技。

算上现金加股票，此次交易规模总计约 38 亿美元。收购后，迈凌科技股东将拥有合并后公司约 86% 的股份。

昨日，中国市场监管总局发布了《关于附加限制性条件批准迈凌公司收购慧荣科技公司股权案反垄断审查决定的公告》，批准迈凌收购慧荣科技。

今日，迈凌科技宣布终止对慧荣科技（Silicon Motion Technology）的收购，称因慧荣方原因而终止合并协议。

迈凌科技在声明中指出，正如今天向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格所述，公司已免除完成交易的义务，除其他原因外，迈凌科技给出了四方面的理由：

(1) 合并协议中规定的某些完成条件未得到满足，也无法得到满足；

(2) 慧荣科技遭受了持续的重大不利影响；

(3) 慧荣科技严重违反陈述、保证、承诺。以及合并协议中赋予公司终止权的协议；

(4) 在任何情况下，第一个延长的外部日期已经过去，并且由于截至 2023 年 5 月 5 日合并协议第 6 条中的某些条件未得到满足或放弃，因此不会自动延长。

IT之家注：双方协议规定如果交易未在 2023 年 6 月 27 日前完成则需要根据美国的 HSR 法案重新提交文件，而该项交易在昨天（7 月 26 日）刚刚得到中国市场监督总局的反垄断批准。

据悉，国家市场监管总局在限制性条件中要求交易双方和集中后实体履行（包括但不限于）如下义务：

（一）继续公平、合理、无歧视地向中国境内供应 NAND 闪存主控芯片产品。履行慧荣科技的现有客户合同。维持慧荣科技的现有商业关系。

（二）不得实质性地改变慧荣科技现有的业务模式和运营。

（三）保留慧荣科技在中国台湾地区与 NAND 闪存主控芯片相关的研发。

（四）保留慧荣科技在中国境内的现场应用工程师作为研发资源的一部分，以向慧荣科技 NAND 闪存主控芯片的客户提供支持。

（五）对于在中国境内销售的 NAND 闪存主控芯片，不得在其设计中加入任何恶意编码。

限制性条件的监督执行除按本公告办理外，申报方于 2023 年 7 月 25 日向市场监管总局提交的附加限制性条件承诺方案对交易双方和集中后实体具有法律约束力。上述承诺自生效日起 5 年内有效，期限届满后自动解除。