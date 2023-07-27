5900 万个 POI、7.5 亿个建筑足迹，Overture 要挑战谷歌地图地位

IT之家 7 月 27 日消息，谷歌地图（Google Maps）即将迎来新的重量级竞争对手，Overture Maps Foundation 近日发布了首个 Alpha 版本。

该基金会由 Linux 基金会牵头，Meta、微软、地图公司 TomTom 以及亚马逊网络服务（AWS）四家公司联合组建，希望在地图领域挑战 Google Maps 的主导地位。

本次发布的首个 Alpha 版本包括数百万个建筑物、道路和地理边界的数据点。这个开源地图项目非常庞大，计划整合不同地图源，提供丰富的地图数据。

首个 Alpha 版本大约包含 5900 万个兴趣点（英文 POI，表示地图上的某个地标、景点等），7.5 亿个建筑足迹，可以显示结构的形状和大小。

Overture Maps Foundation 负责人 Marc Prioleau 表示目前 POI 数据覆盖了全球约 60% 至 70% 的地区，不过未来希望扩充到 8000 万到 1 亿个 POI。

Prioleau 表示建筑数据大部分来自 Meta 和微软，他们从 Facebook、Instagram 和 Bing Maps 分享其数据，然后删除部分重复内容。

道路数据则严重依赖于 OpenStreetMap。IT之家注：OpenStreetMap 是一个开源免费世界地图，可以公开编辑，是一个社区项目。

Overture 已经修改和标准化了 OpenStreetMap 的数据，使其更容易使用，更准确。

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