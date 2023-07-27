索尼 PS Plus 八月会免游戏公布，《高尔夫巡回赛 2K23》《死亡之门》等在列

IT之家 7 月 27 日消息，索尼今日公布了 8 月份 PlayStation Plus 的免费游戏阵容，这次官方一如既往带来了三款作品，IT之家汇总如下：

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

《PGA TOUR 2K23（高尔夫巡回赛 2K23）》（PS4 / PS5）

《Death's Door（死亡之门）》（PS4 / PS5）

《梦想大创造（Dream Universe）》（PS4）

IT之家注：欧美港服的三款会免游戏相同，所有三档 PlayStation Plus 订阅用户在 8 月 1 日至 9 月 4 日间都可将这几款游戏加入库中。

▲ 图源《PGA TOUR 2K23（高尔夫巡回赛 2K23）》海报

《PGA TOUR 2K23（高尔夫巡回赛 2K23）》是由 2K 发行的一款高尔夫题材体育游戏。在《PGA TOUR 2K23》中有包括泰格・伍兹在内的更多可玩的男女职业选手，这部作品中加入了一系列新的课程，并添加了新的自创玩家玩法，同时拥有更好的视觉感和操作体验，让玩家感受到高尔夫的乐趣。

▲ 图源《死亡之门（Death's Door）》海报

《死亡之门（Death's Door）》是由英国独立团队 Acid Nerve 开发、Devolver Digital Games 发行的类“塞尔达”解谜动作 RPG，玩家此次控制的主人公是一名乌鸦外形的「收割者」，负责在收割委员会总部接到任务之后前往世界各地收割目标的灵魂，然后再回总部复命。如果没能带回指定的灵魂，主人公就会失去永生的能力。但在游戏的第一次任务中，半路杀出一名巨大的乌鸦，从主人公手里抢走了目标的灵魂，并送到「死亡之门」的另一边。

▲ 图源《梦想大创造（Dream Universe）》海报

《梦想大创造（Dream Universe）》是由 Media Molecule 开发并由索尼互动娱乐在 PlayStation 4 上发行的游戏创建平台，类似任天堂的《马力欧制造》。该游戏于 2020 年 2 月 14 日正式发售。玩家可以通过使用作中的游戏、机制和资源等元素创建出用户生成内容，再与他人共享自己的作品或共同创作。

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