微软 Bing Chat 和 Bing Search 开始推送深色模式

IT之家 7 月 27 日消息，微软 Bing 工程和产品负责人 Jordi Ribas 近日发布推文，表示“在未来几天内”，面向所有必应聊天（Bing Chat）和必应搜索（Bing Search）用户开放深色模式。

Ribas 在随后的推文中表示，桌面端必应用户可以打开 Bing.com 网站，点击右上角的汉堡菜单启用深色模式目，用户可以外观“外观”设置选项，然后选择“深色”选项。

IT之家此前报道，微软向谷歌 Chrome 和苹果 Safari 浏览器开放了必应聊天访问，用户只需访问 Bing.com 网站，就可以和该聊天机器人进行交流。

不过，在 Chrome 和 Safari 浏览器上使用 Bing Chat 还有一些限制。比如，用户输入的文字不能超过 2000 个，而在微软自家的 Edge 浏览器上，这个限制是 4000 个。

而且，用户和聊天机器人的对话只能持续五轮，而不是 30 轮。此外用户还会看到一些弹窗，提示他们下载 Edge 浏览器。

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