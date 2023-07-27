【IT之家评测室】i7-13700KF 对比 R7-7800X3D：游戏打平生产力优势，13代酷睿性价比更优

在如今的中高端装机市场，有这么两颗明星处理器：酷睿 i7-13700KF 和锐龙 7-7800X3D。它们的价格都在 2800-3000 元左右，搭配的主板也都在千元左右。酷睿 i7-13700KF 的优势在于更多的核心和更强的理论性能，而 R7-7800X3D 据说凭借独特的 3D V-Cache 技术，带来了媲美旗舰的游戏表现。

在本文中，IT之家就从理论性能、游戏帧数和生产力表现各个维度给大家对比一下这两款处理器。具体测试平台如下图：

主板内存搭配

首先给大家介绍一下我们今天的测试平台，两个测试平台都采用千元左右的主板。英特尔方面采用七彩虹 CVN B760M FROZEN WIFI D5。由于 i7-13700KF 功耗较高，建议大家搭配散热强劲的高端 B760 主板，或者中端以上的 Z790 主板。不过由于只有 Z 系列主板才能对酷睿 K 系列处理器进行超频 / 降压等操作，所以 B760 系列主板可能会出现默认电压高，温度高的问题，实际装机中建议大家尽量选择 Z790 主板。如果预算实在紧张的话，也可以考虑更新了最新 BIOS 的 Z690 主板。

AMD 方面则采用微星 B650M MORTAR WIFI。由于这一代锐龙处理器普遍功耗低，所以 7800X3D 在选择主板时余地就要大一些了，甚至可以搭配一些高端 A620 主板使用。本次采用的微星 B650M MORTAR WIFI 算是一个相当高端的选择，而且虽然是 B 系列主板，但也可以进行超频操作。本次测试我们也将开启 PBO2 自动超频。

内存方面，两款主板均采用 DDR5 内存。但两家内存策略有所不同。Intel 13代酷睿对 DDR5 提供了更好的支持，所以可以轻松冲击高频。我们这边采用的七彩虹 6600MHz 内存可以轻松开启 XMP 正常使用，读写延迟表现也很不错。

↑ i7-13700KF+DDR5 6600MHz 内存测试

而 AMD 这边 7000 系列锐龙的内存控制器要逊色一些，官方并不推荐上 6000MHz 以上的高频。笔者实测开启 EXPO 6600MHz 档位的频率后也无法开机。所以就限制到 6000MHz 频率进行测试了，读写和延迟表现也比不过酷睿。

↑ R7-7800X3D+DDR5 6600MHz 内存测试

核心参数

我们测试的 i7-13700KF 配备了 16 个核心和 24 个线程，其中 8 个高性能 P 核支持超线程，8 个高效能 E 核不支持超线程。在 CPU-Z 中，我们可以看到更详细的参数，i7-13700KF 拥有 24MB 的二级缓存，和 30MB 的三级缓存，P 核最高频率为 5.4GHz，而高效能 E 核则是拥有最高 4.2GHz 的频率，两个核心均支持超频，但需要 Z 系列主板支持。

AMD 这边的 R7-7800X3D 采用台积电 5nm FinFET 工艺，换用了新的 AM5 封装。核心规模依旧为 8 核心 16 线程，但拥有 8MB 二级缓存和 96MB 超大三级缓存，基础频率 4.2 GHz 并加速可达 5.0 GHz，热设计功耗（TDP）为 120W。值得一提的是，7000 系锐龙全系标配了基于 RDNA2 架构的核显，不过计算单元只有 2 个，只能用于基础的办公上网与调试激活使用。R7-7800X3D 的核心性能表现上并不亮眼，但得益于了 96MB 的超大缓存，在游戏中据说可以逆势反超，具体表现我们后面会测试。

理论性能

在测试前，我们先来烤个机，看看这两颗处理器的功耗表现。单烤 FPU 15 分钟后，i7-13700KF 稳定在 200W，此时温度达到了 100℃。看来 i7-13700KF 散热压力还是非常大的。这背后的一大原因是 B760 主板的默认电压偏高。因此笔者还是推荐大家搭配 Z690 / Z790 主板使用。就算不手动降压，温度表现也会好不少。

节能是 R7-7800X3D 的一大卖点。我们在开启主板默认的 PBO2-85℃后，处理器功耗仅 80W 左右，温度最高不到 82℃。因此在选择散热器时甚至可以选择塔式风冷，主板也可以选择供电不那么强的性价比型号了。

之所以两者的功耗差距如此之大，除了制程工艺的差距外，核心规模也有很大影响。因为 i7-13700KF 拥有 16 核心 24 线程，所以功耗自然会高一些。反映到理论测试中，IT之家为大家测试了 CPU-Z、R20、R23 和 3DMark，可以看出几乎在所有项目中，i7-13700KF 都表现出了远超 R7-7800X3D 的理论性能。

我们以 R7-7800X3D 为 100% 基准进行制表，可以看出单核 i7-13700KF 能领先 20% 左右，多核 i7-13700KF 则是能领先 65% 左右，这个性能差距堪称巨大。Intel 混合架构带来的巨大的核心规模在其中功不可没。

游戏对比

那么在实际的游戏体验中会怎么样呢？一般来说 3A 大作会更吃显卡一些，因此在接下来的游戏测试中，为了让压力更多的压到 CPU 身上，所以我们手动将画质调整到 1080P 高画质，以尽量避免 GPU 瓶颈对 CPU 对比带来的影响。

我们将测试到的结果汇总如下。可以看出 i7-13700KF 在游戏性能上与 R7-7800X3D 相比，可以说是各有千秋。但总体差距都不算很大。

我们以 R7-7800X3D 为 100% 基准进行制表，可以看出在 CS:GO、英雄联盟和赛博朋克 2077 中 i7-13700KF 有微弱优势，而在无畏契约、荒野大镖客 2 和控制中则是 R7-7800X3D 有微弱优势，两者的游戏性能基本在同一梯队。

可以说，R7-7800X3D 的 3D V-Cache 技术确实带来了很不错的游戏表现，但 i7-13700KF 凭借核心性能的绝对领先，依旧与 R7-7800X3D 打了个五五开。不过需要注意的是，R7-7800X3D 由于独特的架构，使得它的超频潜力是极低的，因为超频则可能会影响大缓存的稳定性。而 i7-13700KF 只要稍微加点钱上个 Z 系列主板，就能通过超频和降压进一步提升性能。如果超频的话，那么游戏性能就会是 i7-13700KF 全面领先了。

生产力对比

除了游戏外，生产力也是台式机的主要用途之一。因此我们为大家测试了一些代表生产力的跑分软件。可以预见的是，凭借 16 核心 24 线程的超强多核性能，在综合办公性能中会形成绝对的碾压。在代表综合办公性能的 CrossMark 测试中，i7-13700KF 获得了平均 2320 分，响应顺畅。

而 R7-7800X3D 则要落后不少，总体得分为 1962 分。

在常用的建模软件 Blneder 的测试中，i7-13700KF 在三个项目中都获得了不小的优势，更适合建模这类重度工作。

↑ i7-13700KF Blender 跑分

↑ R7-7800X3D Blender 跑分

视频剪辑也是不少人的刚需，因此我们还测试了代表 Adobe 创意生产的 PugetBench For PR 以及视频调色软件 Davinci。i7-13700KF 在 PR 中获得了 1170 分，完全能胜任复杂的视频剪辑工作。

R7-7800X3D 在 PR 中劣势就比较大了，分数仅为 956 分。多核性能对于视频剪辑来说还是很重要的。

但在另一款视频特效软件测试中，i7-13700KF 又表现出非常出色的水准，得分达到了 2394 分，可以进行很复杂的特效制作了。

而 R7-7800X3D 则也落后了一些，约为 2173 分。

在 PugetBench For PS 中，同样是 i7-13700KF 获得了一些优势。实测 i7-13700KF 得分为 1688 分，已经可以满足大型图片的编辑了。

R7-7800X3D 则是能达到 1442 分，比 i7-13700KF 落后了不少。

最后我们还测试了一下这两颗处理器在 3D 渲染程序 V-Ray 中的表现，实测 i7-13700KF 的 CPU 渲染分数达到了 21149 分。

而 R7-7800X3D 的 CPU 渲染理论分数则为 14132 分，两者的差距基本与多核性能的理论差距差一些。

总结

从我们上面的测试中，我们可以看出 R7-7800X3D 的 3D V-Cache 技术确实有两把刷子，它能让原本核心性能一般的 CPU 爆发出媲美高端产品的游戏性能。但 i7-13700KF 则是凭借绝对优势的核心性能，在游戏场景下不落下风。而在游戏场景以外，i7-13700KF 则表现出了更加巨大的优势。从今天的测试来看，在 3000 元这个价位下 i7-13700KF 依然是更全面的选择。

如果你的机箱比较小散热受限、或者电源比较小带不动 i7-13700KF 这种高功耗的 CPU 的话，那笔者比较推荐 R7-7800X3D。否则笔者都更推荐 i7-13700KF。不过笔者更推荐搭配 Z690 / Z790 主板入手，不仅可以享受超频带来的提升，还能缓解高功耗带来的发热。

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