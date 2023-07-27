华为 Mate 60 样机外观曝光：经典圆环镜头模组，机身圆润

IT之家 7 月 27 日消息，博主 @数码闲聊站 今日分享了一张华为 Mate 60 手机的样机渲染图，更清晰地展示了这款新品的外观设计（IT之家注：与量产机型可能会有出入）。

根据该博主的描述，目前看华为 Mate 60 样机的镜头排列没问题，Deco 中间装饰板和细节设计肯定会再做调整，顶部为红外开孔，底部扬声器在机身右边，采用听筒双扬。

▲ 图源数码闲聊站

从图中看，华为 Mate 60 样机采用了经典圆环镜头模组，后置三摄与闪光灯呈对称设计，其中闪光灯位于 Deco 靠上的位置，华为 XMAGE 影像标志位于 Deco 中央。

此外，从这张渲染图来看，这款样机的机身较为圆润，后盖与边框连接处均采用弧度设计，预计手感会不错。

此前，该博主曝光了华为 Mate 60 系列后盖铸件冶具，首次展示了这款新品的后置摄像头模组的设计，并透露新机将采用全新的超薄潜望镜。大家可以将华为 Mate 60 系列后盖铸件冶具与今日曝光的样机渲染图对应来看。

▲ 图源数码闲聊站

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