MINI Cooper EV 纯电车型内饰细节公开：圆形中控屏，提供多种个性化玩法

IT之家 7 月 27 日消息，继前些天公布了座舱布局之后，MINI 汽车今日公布了旗下全新纯电车型 Cooper EV 的内饰细节，主要功能仍是围绕这块“独一无二”的圆形中控屏幕展开。

MINI 官方宣称，这块直径为 9.44 英寸的圆形屏幕，是业内首个采用 OLED 技术的同类型显示屏，将搭载宝马基于 AOSP 开源项目研发的 MINI Operating System 9 车载系统。

新车取消了传统的仪表盘结构，而是用 HUD 抬头显示取而代之。此外，这块圆形中控屏可提供充电优化路线规划功能，以及 3D 地图、5G 连接和基于 AI 的视图。车机系统提供了三种“体验模式”，分别为 Core，Green 以及 Go-Kart。从官方公布的图片来看，这块中控屏还有大量风格各异的预设主题可选，将主打个性化。

语音助手方面，MINI 最新推出了车载语音系统“Spike”，可通过语音指令来控制导航、电话、收音机和空调等功能。新车还将支持 OTA 远程升级，可以通过商城下载各种类型的 App，例如卡丁车模拟游戏和流媒体音乐播放软件 Spotify 等。

另外，MINI 还将为新车提供号称是“无与伦比”的音效：包括车内外的模拟声浪、不同体验模式的专属音效和 30 种具备信息、警示功能的提示音。

IT之家此前报道，全新 MINI COOPER EV 纯电动车预计将于 2024 年上市，也将进入国内销售，并有望进行本地化生产。

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