3202 年了，手机这么好用，为啥还有人在用对讲机？

那是因为对讲机不依靠网络、不产生话费、一打就接通，所以通信设备的江湖里，始终有对讲机的一席之地。

今天，和文档君一起了解一下“对讲机”~

什么是对讲机？

通信信号，是在空中不断发送和接收的看不见的电波。老式收音机，是只能接收电波的设备。对讲机（two way radio），是既能接收电波，又能发送电波的设备。功率大、体积大而且固定安装在某个地方（车、船）的对讲机，称为无线电台。功率小、体积小而且可以拿在手里四处移动的对讲机，称为手持对讲机，也是我们最常见到的对讲机。

从外表看来，对讲机似乎就是老式的“大哥大”，没有精美的屏幕，也显得很笨重。让人不禁怀疑，都 21 世纪了，这样的“老古董”还可以用来干啥？尽管外观简陋、功能简单，但是对讲机的工作原理，与手机是大同小异。

对讲机和手机的通话过程类似：接收输入（可以是语音或者文字）---> 处理信息（将输入进行编码转换成信号）---> 发送信号（发送给另外一个对讲机或通过运营商网络发送到应用服务器）。

对讲机讲话的过程（以常见电路为例）如下：

类似于微信的发语音操作，我们要持续按住 PTT 按钮（PUSH TO TALK），才可以说话。声音被麦克风拾取以后，转换成音频的电信号。

对讲机内部的处理器对电信号进行处理，产生发射的射频载波信号，并利用缓冲放大、激励放大、功放等方式，形成额定的射频功率。

收发带通滤波器抑制电信号中的谐波成分，并通过天线把信号发射出去。

对讲机和手机的接听来电过程类似：接收信号（来自另外一个对讲机或应用服务器）---> 处理信息（将信号进行解码转换成语音或多媒体）---> 输出展示。

对讲机的接听（以常见电路为例）过程如下：

对讲机开机后，就一直处于接收信号的状态。

一旦从天线上接收到信息，就会对信号进行处理：

将来自射频的放大信号与来自锁相环频率合成器电路的第一本振信号，在第一混频器处混频并生成第一中频信号。

第一中频信号通过晶体滤波器进一步消除邻道的杂波信号，之后进入中频处理芯片，与来自锁相环频率合成器电路的第二本振信号再次混频生成第二中频信号。

第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后，被放大和鉴频，产生音频信号。

音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路进行处理 ，转换成音频。

音量控制电路和功率放大器会将音频放大，并驱动扬声器，播放音频。

对讲机的特点

与手机相比，对讲机的特点非常明显：

不依靠网络

手机的通信过程，需要各种网络的支持，包括：无线接入网、承载网、核心网和外部网络。只有这样庞大复杂的网络，才可以支撑起亿万手机的顺畅通话和良好上网体验。对网络支持方面感兴趣的同学，可以阅读相爱没有那么容易，每个人都有他的手机。

对讲机之间的通信，就不用那么多网络。两部已建立通话通道的对讲机，只要按下通话键，就可以随意对讲。如果是多部对讲机都在一个频道上的话，一部对讲机开始讲话，其他所有的对讲机都能收到声音。

不产生话费

对讲机相当于“通话基本靠吼”的升级版，将人发出的声音转换成看不见的电波，嗓子和电波是不要钱的。如果在需要频繁通话的场合，对讲机可以节省很多的通话费用。毕竟不需要经过通信网络，节省了很多中间商的“差价”。ps: 电波不要钱，但是占用的频道还是需要支付一定费用的。

一打就通

手机拨打电话的过程中，信号需要经过通信网络的处理：找到对方手机并振铃，等待对方接听以后，双方才可以正式通话。尽管这个过程已经很快了，但是对讲机可以做到更快：一按下通话键，双方就可以通话，将接听前的等待时间减少到了最短。在特定需要快速响应的场景下，对讲机可以大大提升沟通效率，让一些需要团队合作的事情在统一指挥、协调推进的方式下得到很好完成。

对讲机的“七种武器”

其貌不扬却特点突出的对讲机，其实靠的是这“七种武器”：

工作频段

对讲机的工作频段，是由中国无线电管理委员会分配和管理的。按照规定，专业对讲机用 VHF 段 136 MHz~174 MHz 和 UHF 段 400 MHz~470 MHz，户外徒步用 433 MHz，手机用 900MHz / 180MHz，民用 409 MHz~410 MHz。尽管工作频段有很多，但是我们日常生活用到的频段为 409 MHz~410 MHz，千万不能超规定使用其他频段，以免对专用频段中的其他人产生干扰。

通信信道

按照固定步长（例如：25 KHz (宽带)、20 KHz、12.5 KHz (窄带)），工作频段可以划分成多个通信信道，例如：409.7500 MHz、409.7625 MHz、409.7750MHz、409.7875 MHz、409.8000 MHz。对讲机最常用的就是 409.7500 MHz~409.9875 MHz 之间的 20 个信道。

那么多通信信道，还需要我们一个个去尝试吗？当然不用啦，对讲机提供了信道扫描功能：有一个专用的按键，按下以后，对讲机就会按照一定的顺序逐个通信信道去尝试接收信号。如果每个信道尝试 100 ms，一秒钟就可以尝试扫描 10 个通信信道，那么扫描的速度就是 10 ch / s 。

发射功率

功率是对讲机的一个重要指标，功率越大，2 个对讲机之间的通话距离就越大。民用对讲机功率都在 0.5 瓦以内，超过 0.5 瓦的对讲机需要申请电台执照才能使用。手持对讲机的功率一般在 5 瓦以内，车载船载电台的功率就比较大，在 25 瓦~50 瓦，甚至有 100 瓦的。

通话范围

在完全靠对讲机自己发送、接收电波的情况下，两个对讲机之间的通话距离，受到了功率、障碍物等多种因素的影响。在空旷环境下，手持对讲机在 0~3 公里内可以保持清晰的通话质量。在城市众多高楼大厦环境下，手持对讲机的最佳通话范围也就在 1~2 公里内。

天线

我们知道电波的频率越高，波长就越短，对应的接收电波的天线就越短。由于对讲机采用了较低的工作频段，要想接收到电波，天线的长度就比较长。所以看到一个“长耳朵”手持设备的时候，大概率就是对讲机了。

电池

为了拥有更长的续航时间，对讲机除了配备大容量的电池外，还会提供自动省电功能。如果一个对讲机长时间没有发送信号，则自动“休眠”一段时间，直到收到新的信号或者按键操作时，才会“醒来”，恢复成正常工作状态。

结构

对讲机的结构简单，而且为了在复杂户外环境下使用，还设计了防水、防水、抗震等功能，结实耐用。

对讲机的应用场景

对讲机看起来很不错，但是功能、外观上还是与手机有很大的差距。有了手机，还有必要使用对讲机吗？

文档君觉得很有必要，因为对讲机有自己独特的应用场景，包括：

应急通讯

在某些极端天气情况下网络存在中断的风险，当手机因为网络中断而无法拨打电话的时候，对讲机的不依靠网络特点确保了在这种情况下仍然可以与其他对讲机通话，与外界建立联系。对讲机是十分实用而且作用巨大的应急通信设备。应急通信的更多信息，可以查看大震大灾后，如何保证应急通信？

野外、地下室、隧道

尽管通信人已经将网络覆盖到了地球上的很大一片区域，但是在野外、地下室、隧道等环境中，基站可能还没有覆盖到，也是对讲机可以发挥作用的地方。

医疗场所、商超、大型活动现场

在这些需要争分夺秒，效率第一的环境中，对讲机的简单、直接，让沟通变得更加迅速有效。

对讲机的发展

对讲机从发明以来经历了多次变革，目前的对讲机类型包括：

传统对讲机

最早出现也是应用最广泛的一种对讲机，采用是的模拟信号，主要是将信号调制到对讲机的通信频段上。两个对讲机需要在通话范围内使用相同的通信信道，才可以成功通话。

数字对讲机

采用的是数字信号，将语音转换成数字编码在不同的对讲机之间进行传播，可以有效避免通话过程中的杂音、失真等问题。采用了时分多址，允许多个用户同时使用相同的频段，从而提高了通信的容量，使得一个对讲机可以与更多的对讲机通话。

IP 对讲机（公网对讲机）

就是将对讲机接入到我们已有的通信网络中，实现了通话距离的扩展。这种类型的对讲机，加装了物联网卡以后，最大的通话距离可以超过 5000 公里。公网对讲机除了原有的长长天线外，还增加了一个天线，专门负责与基站建立通信。不过由于手机通信频率远远高于对讲机的通信频率，所以新增的这个天线比较短，完全可以隐藏在对讲机内部。IP 对讲机借助现有通信网络实现通话，本质上与手机已经没有区别。

结语

怎么样？今天是不是又多了解一种通信设备？！

文档君和粉丝们一样，又学到了新知识：

对讲机和手机的工作原理，是类似的。技术内核是相通的，一样的种子也可以开出不一样的花。

在特定场景下，对讲机的优势很明显。天不生无用之人，找对合适的领域，人人都可以是发光的金子。

从模拟、到数字、到 IP（公网）的发展，对讲机也在不断的演进中。前进，是一条永无止境的道路，幸好有很多人同行。

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）

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