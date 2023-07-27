保时捷首家充电休息室在德国开业：24 小时开放，配备健身器材

IT之家 7 月 27 日消息，保时捷官方当地时间 26 日宣布，首个“充电休息室”在德国莱茵河畔宾根市郊开始运营，将提供六个 300 kW 直流快速充电桩和四个 22 kW 交流充电桩。此后，保时捷还会在德国、奥地利和瑞士建立更多的保时捷充电休息室。

据介绍，保时捷“充电休息室”24 小时全天候开放，具有“极高的充电性能、舒适的环境以及方便的集中充电费用结算”等特性。

快充桩目前的最大功率为 300kW，但经过升级后可以提供更高的充电速度，到明年年初每个充电桩的功率将达到 400kW。同时，充电将由“经过认证的可再生能源”驱动。

此外，该充电休息室采用了无需化石燃料的热泵空调，且部分所需电力由屋顶的太阳能电池光伏系统提供，还配有数字化楼宇管理系统，官方称可优化电力消耗，在没有客人时自动调暗照明亮度。

服务设施方面，该充电休息室提供了多种软饮料和小吃，以及模拟和数字媒体、高性能 WiFi 网络，同时，休息室内还设立了健身器材和一块智能大屏，用户可以自主选择互动内容。

IT之家此前援引路透社报道，保时捷正计划逐步使其汽车阵容电动化，以便到 2030 年电动汽车占其销售额的 80%，并计划使其标志性的 911 成为唯一的燃油车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。