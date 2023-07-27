“文生图”行业一哥：Stability AI 宣布推出首个正式版 Stable Diffusion XL 1.0

IT之家 7 月 27 日消息，“文生图”行业一哥 Stability AI 日前宣布推出 Stable Diffusion XL 首个正式版 1.0，距离IT之家此前报道该 AI 工具推出 0.9 版本仅过了一个月，Stability AI 公司宣称，Stable Diffusion XL 1.0 是该公司迄今为止 "最先进" 的 AI 工具。

▲ 图源 Stability AI 官方博客

据悉，Stable Diffusion XL 1.0 版本在 GitHub 上以开源形式发布，此外 Stability AI 发布了消费级应用 ClipDrop 和 DreamStudio，Stability 声称，与前代产品（Stable Diffusion XL 0.9 版本）相比，Stable Diffusion XL 1.0 生成的图片色彩“更鲜艳”、内容“更准确”，对比度、阴影和光照效果也更出众。

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Stability AI 的应用机器学习主管 Joe Penna 在接受采访时表示，Stable Diffusion XL 1.0 版本包含 35 亿个参数，可以在“几秒钟内”生成多种长宽比的完整图像。

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Penna 同时表示：“Stable Diffusion XL 1.0 是可定制的，用户可以自行微调生成的图片风格，只需要基本的自然语言提示，用户就可以使用该 AI 工具完成复杂的设计。”

据悉，Stable Diffusion XL 1.0 还在文本生成方面进行了改进。Penna 声称，许多竞品实际上无法在图片中生成可供阅读的文字，而 Stable Diffusion XL 1.0 却能在图片中生成各种形式的文本，免去用户后期调整字体的麻烦。

此外，据 SiliconAngle 和 VentureBeat 报道，Stable Diffusion XL 1.0 也支持了 Adobe 此前在 Firefly 工具中提供的“重建图像的缺失部分”及“扩展现有图像”功能，用户可以使用描述来自由修改图片中的内容。

Stability AI 首席执行官 Emad Mostaque 在新闻稿中表示，“最新的 SDXL 模型代表了 Stability AI 的创新传统和能力的未来，我们将为开发者和客户带来‘提供最佳解决方案’的坚定承诺”。

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