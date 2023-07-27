“文生图”行业一哥：Stability AI 宣布推出首个正式版 Stable Diffusion XL 1.0

IT之家 7 月 27 日消息，“文生图”行业一哥 Stability AI 日前宣布推出 Stable Diffusion XL 首个正式版 1.0，距离IT之家此前报道该 AI 工具推出 0.9 版本仅过了一个月，Stability AI 公司宣称，Stable Diffusion XL 1.0 是该公司迄今为止 "最先进" 的 AI 工具。
据悉，Stable Diffusion XL 1.0 版本在 GitHub 上以开源形式发布，此外 Stability AI 发布了消费级应用 ClipDrop 和 DreamStudio，Stability 声称，与前代产品（Stable Diffusion XL 0.9 版本）相比，Stable Diffusion XL 1.0 生成的图片色彩“更鲜艳”、内容“更准确”，对比度、阴影和光照效果也更出众。
Stability AI 的应用机器学习主管 Joe Penna 在接受采访时表示，Stable Diffusion XL 1.0 版本包含 35 亿个参数，可以在“几秒钟内”生成多种长宽比的完整图像。
Penna 同时表示：“Stable Diffusion XL 1.0 是可定制的，用户可以自行微调生成的图片风格，只需要基本的自然语言提示，用户就可以使用该 AI 工具完成复杂的设计。”
据悉，Stable Diffusion XL 1.0 还在文本生成方面进行了改进。Penna 声称，许多竞品实际上无法在图片中生成可供阅读的文字，而 Stable Diffusion XL 1.0 却能在图片中生成各种形式的文本，免去用户后期调整字体的麻烦。
此外，据 SiliconAngle 和 VentureBeat 报道，Stable Diffusion XL 1.0 也支持了 Adobe 此前在 Firefly 工具中提供的“重建图像的缺失部分”及“扩展现有图像”功能，用户可以使用描述来自由修改图片中的内容。
Stability AI 首席执行官 Emad Mostaque 在新闻稿中表示，“最新的 SDXL 模型代表了 Stability AI 的创新传统和能力的未来，我们将为开发者和客户带来‘提供最佳解决方案’的坚定承诺”。
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