如何将多个 Word 文档内容合并到一个文档中

如何将多个文档中的内容，合并到一个文档中？有些朋友可能会一个一个的手动复制粘贴到一起。这样效率太低了，其实，Word 中本身就自带了合并功能，分分钟就能够帮我们搞定。

1、合并多个文档

如图所示，我们将下面所有文件全部合并到一起。

点击「插入」-「文本」-「对象」-「文件中的文字」指定路径，找到我们需要合并的所有文档，全部选中后点击「插入」即可将全部文档合并到一个文档中。

2、合并文件中指定内容

在合并文档过程中，我们可能只需要某一文档中某一部分内容，而不是整个文档内容，那 Word 能够实现吗？其实，微软早就替我们考虑到了这一点。

我们只需在编写内容的时候，将内容以书签的形式指定好。如下图所示，文中有许多首诗，我将每一首诗设为一个书签，标记好名字。

当我要合并该文档中指定内容的时候，只需进入「插入」-「文本」-「对象」-「文件中的文字」选中文档，然后点击「范围」，在对话框中输入书签名，即可插入该文档中的指定内容。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙

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