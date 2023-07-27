《暗影火炬城》团队新作，钛核网络游戏《从风行》公布

IT之家 7 月 27 日消息，索尼「PlayStation 中国之星计划」第三期第二批游戏现已公布，其中一款由上海钛核网络开发的《从风行》公开了官方先导预告，该团队曾开发《暗影火炬城》单机游戏。

据介绍，《从风行》是由上海钛核网络研发的一款故事驱动的动作类角色扮演游戏。与世无争的小村落中的女孩，因偶遇迷途的妖兽幼崽而踏上了一段波澜壮阔的旅程，并牵动着整个王国的兴衰命运，何去何从将由玩家来决定。游戏将给予玩家爽快、流畅的战斗体验，沉浸、动人的剧情故事以及广阔、多变的冒险世界。

钛核网络此前凭借《暗影火炬城》一炮而红，这是一款银河恶魔城动作游戏，玩家将扮演一只挥动着巨大铁拳的兔子，在柴油朋克美学的庞大世界中与军团展开激战，在银河城风格的地图中探索十几个设计迥异的区域，借助铁拳、钻头和电鞭三种截然不同的武器，在高连击、高伤害和长距离伤害无缝切换。

《暗影火炬城》此前就拿下了“首款 PS5 平台国产单机游戏”的名号，后续推出了 PC、Xbox、Switch 版本。因此，《从风行》也有望在索尼 PS5 平台首发。

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