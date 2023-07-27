OPPO A2 系列新机规格曝光：6.7 英寸超窄护眼曲屏，搭载大底主摄

IT之家 7 月 27 日消息，近日一款型号为“PJG110”的 OPPO 新机在工信部完成入网，并公布证件照。现在，博主 @数码闲聊站 确认该机型为 OPPO A2 系列，并曝光了部分配置。

该博主爆料称，OPPO A2 系列新机代号为“纪梵希”，正面配备一块 6.7 英寸 OLED 超窄护眼曲屏，分辨率为 2412×1080p，支持 2160Hz PWM 高频调光，采用“旗舰级”外观设计。此外，这款机型电池容量大于 5000mAh，搭载新款大底主摄。

OPPO A2 系列证件照

从此前公布的证件照来看，OPPO A2 系列采用当前流行的圆形镜头模组设计，搭载后置三摄，机身采用前后双曲面设计。作为一款定位中低端的机型，预计 OPPO A2 系列处理器规格不会太高。

OPPO A1 Pro 手机

据IT之家此前报道，OPPO 于去年 11 月发布了一款 OPPO A1 Pro 手机，该产品搭载了骁龙 695 处理器，配备 6.7 英寸 2412×1080 分辨率 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率，搭载 108MP 主摄，内置 4800mAh 电池，支持 67W 快充。

OPPO A1 Pro 手机

关于 OPPO A2 系列的价格等信息，大家可以参考 OPPO A1 Pro。这款手机的 8GB+128GB 版本首发价为 1799 元，8GB+256GB 版本为 1999 元，12GB+256GB 版本为 2299 元。

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