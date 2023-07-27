雷诺上半年营业利润率创历史新高，电动汽车销售前景看好

IT之家 7 月 27 日消息，法国汽车制造商雷诺今日公布上半年营业利润率为 7.6%，为有史以来最高，已经接近其 2025 年的利润率目标。该公司表示取得这一成绩的原因是新车价格上涨和生产成本降低。

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雷诺汽车前六个月的净利润为 21.2 亿欧元（IT之家备注：当前约 167.69 亿元人民币），实现扭亏为盈。去年同期雷诺亏损 16.8 亿欧元（当前约 132.89 亿元人民币），主要原因是俄乌冲突后该公司关闭了俄罗斯市场的业务。

雷诺首席执行官 Luca de Meo 在一份声明中表示：“这些结果是我们在过去三年中不断努力降低成本的结果，也是我们专注于价值战略与前所未有的产品攻势相结合的成果。”

此前雷诺的利润率纪录是 2017 年下半年创下的 7%，而雷诺的目标则是在 2025 年达到 8%，到 2030 年达到 10%。

雷诺还表示业绩进步也得益于汽车价格上涨，并指出其电动汽车的销售前景看好。

IT之家此前报道，雷诺昨日与日产就双方数十年的合作关系达成新的一致，并使双方的交叉持股比例保持对等（均为 15%），而日产则会向雷诺分拆出来的电动汽车部门 Ampere 投资 6.63 亿美元（当前约 47.4 亿元人民币）。

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