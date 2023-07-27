民航局总工程师殷时军：我国无人驾驶航空器销量占据全球约 70% 市场份额

IT之家 7 月 27 日消息，第三届中国（长春）通用航空发展大会暨首届无人机产业规制与发展研讨会昨日在吉林省长春市举办，民航局总工程师殷时军在会上表示，我国无人驾驶航空器销量已占据全球约 70% 市场份额。

▲ 图源 Pixabay

殷时军介绍，近年来，全球民用无人机市场保持高速增长，预计 2025 年市场规模将达到 5000 亿元，无人机产业已成为世界各国竞相发展的战略性新兴产业。

截至 2023 年 6 月底，国内现有实名登记的民用无人驾驶航空器 104.9 万架，无人驾驶航空器运营企业 16672 家，我国无人驾驶航空器销量占据了全球约 70% 的市场份额，相关无人驾驶航空标准在国际民航组织得到交流推广。

殷时军指出，发展无人驾驶航空产业具有重要意义，一是有利于开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势；二是有利于科技自立自强，实现高质量发展；三是有利于促进智慧民航建设。

IT之家从中国航协官微获悉，殷时军在会上还表示，作为智慧民航建设的重要内容，民航局正在制定《民用无人驾驶航空发展路线图》，用以指导无人驾驶航空发展。无人驾驶航空政策法规标准体系需加快建立健全。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》是我国首部无人驾驶航空顶层法规，为依法促进产业健康发展提供了法制依据。落实《条例》需要完善的配套规章标准体系。

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