三星发布 Exynos W930 智能手表芯片：性能提升 18%，Galaxy Watch 6 系列首发搭载

IT之家 7 月 27 日消息，昨晚，三星在 Galaxy Unpacked 活动上发布了最新款的智能手表 ——Galaxy Watch 6 和 Galaxy Watch 6 Classic。这两款智能手表除了拥有更轻薄的设计、更亮的屏幕和更强大的健康追踪功能外，还搭载了一颗性能更强的处理器，这就是三星今天正式宣布的 Exynos W930 芯片。

IT之家注意到，在 Galaxy Unpacked 活动上，三星对这款新芯片只是简单地提了一下，而三星半导体在其官网上则透露了更多的细节。Exynos W930 是一颗采用 5nm 工艺制造的芯片，内置双核 Cortex-A55 CPU，主频高达 1.4GHz。相比去年发布的 Exynos W920 芯片，主频提升了 200MHz，官方称性能提升了 18%。不过，目前还不清楚这款芯片是否使用了更先进的最新一代 5nm 制程，还是和 Exynos W920 一样。

Exynos W930 芯片还配备了 ARM Mali-G68 MP2 GPU，支持最高 qHD 分辨率的屏幕和最高 21fps 的视频播放。三星称，这款芯片将 CPU、GPU、2GB LPDDR4 RAM、16GB eMMC 存储和电源管理 IC 集成在一个封装中，减少了这些组件在智能手表中占用的空间。三星使用了 FO-PLP（Fan-Out Panel Level Packaging）和 SiP-ePoP（System-in-Package-embedded Package on Package）封装技术来实现这一目标。不过，这些技术在 Exynos W920 芯片中也有应用，因此猜测 Exynos W930 芯片只是 Exynos W920 芯片的升级版，提升了内存容量和主频而已。

Exynos W930 芯片还内置了 GNSS（北斗、伽利略、格洛纳斯和 GPS）、4G LTE 调制解调器、双频 Wi-Fi b / g / n、蓝牙 5.3 和 NFC 等功能。此外，Exynos W930 芯片还有一个独立的双核 Cortex-A55 芯片作为 CHUB（Context Hub），用于执行低功耗任务，比 AOD（Always-On Display）常显模式。

根据三星过去的惯例，这款新芯片可能也会在明年的下一代智能手表（Galaxy Watch 7）中使用。也就是说，三星可能会连续四年使用本质上同一款芯片。不过，这和苹果做法也没有太大区别，苹果的 S7、S8 和 S9 芯片本质上也是同一款处理器，只是有些微小的差别。然而，苹果的芯片主频要高得多。

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