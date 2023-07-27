自称“缝合之王”，网易《逆水寒》手游玩家数突破 4000 万

IT之家 7 月 27 日消息，今日，网易旗下《逆水寒》手游官方宣布玩家数量已经突破 4000 万。

截至IT之家发稿，逆水寒手游在苹果 App Store 游戏免费榜排名第 4，畅销榜排名第 2。

《逆水寒》手游官方表示，取得如此成绩是因为自己“擅长缝合”，能够满足不同玩家的玩法需求，因此受众范围也可能是 MMO 手游里最广的，玩家群体覆盖了从 80 后到 00 后的主流年轻人。甚至，官方还多次自称“缝合之王”，“什么都能缝”。

《逆水寒》手游今日上线的 1.1.2 暑期版本更新，其中主推的休闲玩法就是派对玩法“圆萌乐”。众所周知，派对模式最初火于 Steam《糖豆人》游戏，网易在《蛋仔派对》手游中将该模式推广开来。因此，派对模式也被《逆水寒》手游给缝合了进去，并融合了北宋“磨喝乐”玩偶的设定。

不仅如此，早在游戏公测前，官方表示将在开放世界的框架中整合几十种经典游戏玩法，如街机格斗、弹幕射击、推理断案等，以确保每个人都能“玩逆水寒手机游戏等于玩几十款游戏”。

据网易官方透露，现在每天还有近百万的新玩家进入游戏。目前，游戏也开启了老带新的活动，鼓励新老玩家之间形成互相协作的氛围。

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