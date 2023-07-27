前情报官称美国不仅有 UFO，还有“非人类”驾驶员遗骸

IT之家 7 月 27 日消息，据美联社报道，一名前美国空军情报官员周三向国会作证，美国政府一直隐瞒了一个长期回收和逆向工程不明飞行物（UFO）的项目。对此，美国五角大楼否认了他的说法。

这位退役少校名叫戴维・格鲁什（David Grusch），7 月 26 日美国国会众议院监督和问责委员会附属委员会，举行了一场以不明飞行物 (UFO) 为主题的听证会，格鲁什作为证人出席听证会。

格鲁什曾经在美国空军的“不明空中现象”（UAP）小组任职。格鲁什说，在此期间，他获悉美国有一个专门获取坠毁 UFO 并将其修复的项目，且该项目已存在几十年。

格鲁什表示，基于同 40 名证人的交谈，他相信美国政府不仅有 UFO，还有 UFO 的“非人类”驾驶员遗骸，但他本人没有亲自看见过这些。

对此，美国五角大楼否认了他的说法。美国国防部发言人苏・高夫（Sue Gough）在一份声明中表示，调查人员没有发现“任何可核实的信息来证实任何关于拥有或逆向工程外星材料的计划在过去或目前存在的说法”。

当天出席听证会的另外两名证人格雷夫（RyanGraves）和弗雷沃（DavidFravor）均为前美国海军战斗机飞行员。他们均表示曾在飞行时见过 UFO，并详细描述了具体经历。格雷夫表示，对于飞行员以及接受过训练的观察人员而言，看到 UFO“并不罕见”。

IT之家注意到，在当天的听证会上，多名议员呼吁美国政府在 UFO 相关问题上应更加透明，让公众知晓真相。

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