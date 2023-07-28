Apple 钱包 App 免开卡费开通岭南通品牌交通卡，限 9 万名

IT之家 7 月 28 日消息，岭南通公众号发文，即日起至 8 月 31 日，在 iPhone 钱包 App 开通岭南通品牌交通卡限量免开卡费，活动名额共 90000 名。

IT之家注：岭南通品牌目前支持广州、佛山、汕尾、江门、韶关、河源、茂名、揭阳、云浮和潮州的交通卡，

图源“岭南通”公众号（下同）

据了解，本次限量免开卡费活动名额共 90000 名，其中岭南通羊城通共 76000 名，岭南通广佛通共 12000 名，其他岭南通品牌交通卡共 2000 名，先到先得满额即止。

Apple 钱包添加卡片流程：

打开 Apple 钱包 App

轻点“+”标识

选择岭南通品牌交通卡

输入金额

添加中国银联借记卡

使用 Apple Pay 完成付款

“岭南通卡”由广东省内各地市交通一卡通运营主体向公众发行，有实体卡和手机空发卡形式，用户可至各地一卡通网点或代售点、手机钱包、岭南通 App 等途径购卡开通，可用于广东省内 21 个城市公交、地铁线路（除深、莞地铁）刷卡乘车，能反复充值、循环使用。

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