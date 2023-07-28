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Decathlon 海外推出 Stilus E-Touring 电动自行车：130 公里续航，售价 3499 欧元

2023/7/28 8:57:11 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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IT之家 7 月 28 日消息，Decathlon 近日在海外推出了 Stilus E-Touring 电动自行车，售价 3499 欧元（IT之家备注：当前约 27642 元人民币）。

动力方面，Decathlon Stilus E-Touring 电动自行车搭载博世 Performance Line CX 电机，拥有 85N・m 的扭矩，配备 750Wh 博世 PowerTube 电池，据官方介绍充满电续航可达约 130 公里

该款电动自行车配备了 Schwalbe AL Grounder 29 x 2.35 英寸轮胎和 10 速 Microshift Advent X 后变速器。

其他方面，该款电动自行车配备了 Spanninga Axendo 40 前后灯、Bosch Kiox 显示器，支持连接 eBike Flow App。

该款电动自行车有大、中、小三种型号，中型重量约为 26.2Kg，使用铝 6061 打造车身框架，最大负载 145Kg。

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