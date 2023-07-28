首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

中式恐怖游戏《三伏》今日发售：定价 45 元，首周 40.5 元

2023/7/28 14:59:06 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 28 日消息，游戏制作人 @月光蟑螂 MR 在官方微博上宣布，中式恐怖游戏《三伏》于今日下午 3 点正式发售。该游戏具体售价如下：

  • 正式定价：45 元

  • 发售首周售价：40.5 元

  • 已在 Steam 购买《烟火》玩家增购《三伏》售价：36.45 元

图片 1

此外，@月光蟑螂 MR 提醒，玩家需选择《烟火》+《三伏》捆绑包，才能享受额外折扣，捆绑包当前优惠价为 55.89 元。同时，基于 Steam 规则，这项优惠只能独享，赠送给库存里有《烟火》游戏的好友，则无法享受此折上折优惠。

IT之家此前报道，《三伏》于 2022 年 3 月 21 日 15 点上线试玩版，感兴趣的用户可以点此进入 Steam 页面故事讲述了一个犯罪团伙如何一步步将一位少年捧上神坛

玩家可以扮演两个角色，在不同时代、不同视角下流转，经历光怪陆离的过去和凶险莫测的现在。同时他们又不是整个故事的主角，故事中大部分角色都很重要，这更像一部时代群像剧。

图片 12

图片 11

图片 10

图片 9

图片 8

配置要求如下

图片 2

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：中式恐怖游戏三伏

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用