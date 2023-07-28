中式恐怖游戏《三伏》今日发售：定价 45 元，首周 40.5 元

IT之家 7 月 28 日消息，游戏制作人 @月光蟑螂 MR 在官方微博上宣布，中式恐怖游戏《三伏》于今日下午 3 点正式发售。该游戏具体售价如下：

正式定价：45 元

发售首周售价：40.5 元

已在 Steam 购买《烟火》玩家增购《三伏》售价：36.45 元

此外，@月光蟑螂 MR 提醒，玩家需选择《烟火》+《三伏》捆绑包，才能享受额外折扣，捆绑包当前优惠价为 55.89 元。同时，基于 Steam 规则，这项优惠只能独享，赠送给库存里有《烟火》游戏的好友，则无法享受此折上折优惠。

IT之家此前报道，《三伏》于 2022 年 3 月 21 日 15 点上线试玩版，感兴趣的用户可以点此进入 Steam 页面。故事讲述了一个犯罪团伙如何一步步将一位少年捧上神坛。

玩家可以扮演两个角色，在不同时代、不同视角下流转，经历光怪陆离的过去和凶险莫测的现在。同时他们又不是整个故事的主角，故事中大部分角色都很重要，这更像一部时代群像剧。

配置要求如下：

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