电动汽车快速普及，中国汽油需求有望于明年提前到达历史峰值

IT之家 7 月 28 日消息，据路透社报道，几位分析师表示，随着电动汽车销量飙升，中国对汽油的需求可能最早在明年达到顶峰，这将是中国能源转型的里程碑，但也会让全球炼油商“头疼”。

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国际能源署（IEA）和咨询公司 Rystad Energy 已将中国汽油需求峰值的预测提前了约一年至 2024 年，而中国国有大型石油公司中石油和中石化的预测则是 2025 年。

IT之家此前报道，中国汽车工业协会数据显示，今年 1-5 月，电动汽车在中国汽车市场的占比跃升至 28%，高于去年同期的 21%，更远高于 2021 年同期的 9%。与此同时，燃油车在中国汽车市场的份额则从两年前的 91% 萎缩至如今的 72%。

咨询公司安永全球汽车和运输首席分析师 Gaurav Batra 表示，中国目前正寻求通过改善充电基础设施和鼓励银行、地方政府、汽车制造商提供支持，来刺激农村地区的电动汽车普及。

由于电动汽车销售加速，总部位于巴黎的 IEA 预计，中国汽油需求将在 2024 年达到峰值，约为 370 万桶 / 日，此前则预测需求会在 2025-2026 年稳定至峰值。

Rystad Energy 也认为中国的汽油需求峰值为 370 万桶 / 日，但最早将在 2024 年第一季度到来，此前的预测则是 2024-2025 年。

中国石油的研究部门则预计汽油需求将因电动汽车销售加速在 2025 年达到峰值，并预计 2026-2030 年期间中国汽油需求将每年萎缩 2.3%。

全球最大的汽油消耗国美国已于 2019 年到达需求峰值，随着中国也即将达到峰值，机构预计全球汽油市场将于 2025 年进入过剩状态。根据 IEA 的预测，在炼油厂没有任何重大产量调整的情况下，预计到 2028 年，全球汽油过剩量将稳步增长至约 130 万桶 / 日。

在此前提下，美国、中国和印度可能在 2028 年从进出口大致平衡的汽油市场转变为汽油净出口国，净出口量分别约为 60 万桶 / 日、90 万桶 / 日和 13 万桶 / 日。

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