三星 SDI 计划 2027 年量产车用全固态电池

IT之家 7 月 28 日消息，据 BusinessKorea 报道，三星 SDI 正在与多家汽车制造商就 2027 年量产全固态电池进行谈判。

▲ 图源 三星 SDI 官网

三星 SDI 中大型电池部门副总裁兼战略营销团队负责人 Sohn Michael 在近日的二季度业绩电话会议上表示：“我们不能透露客户姓名，但我们目前正在与几家汽车制造商就 2027 年量产计划进行谈判。”

三星 SDI 还提到了为中低价位汽车开发 LFP（锂铁磷酸）电池，Sohn Michael 表示：“作为汽车电气化战略的一部分，汽车制造商正在像传统燃油车一样按细分市场推出各种电动汽车车型，包括高端车型。因此，汽车电池也需要细分领域以应对各种平台。我们正在积极推动 NMX（镍锰氧化物）和 LFP 电池的开发，以扩大销量并拓展入门市场。”

Sohn Michael 还表示三星 SDI 不会放弃高端策略，但也希望通过发展优质 NCA（镍钴铝）和高端优质全固态电池，以及入门的 NMX 和 LFP 技术来实现更广泛的产品组合。

IT之家此前报道，欧洲汽车制造商 Stellantis 和三星 SDI 已计划在美国开设第二家合资工厂，目标是在 2027 年开始生产电动汽车电池，初始产能为 34GWh。

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