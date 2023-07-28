光威发布神武系列 DDR5 旗舰级内存：10 层 PCB、海力士 A-Die

IT之家 7 月 28 日消息，光威（GLOWAY）今日宣布调整产品线，即将推出神武 RGB 内存。

官方表示，神武系列设计灵感来自于唐代六军之一神武军，取意皇家天骑高贵华丽，以简约中正大开大合的线条构成产品主体，并以灰色为主色调。

IT之家整理光威 (GLOWAY) 神武系列内存官方介绍如下：

光威 (GLOWAY) 神武系列内存，双面都使用高导热系数的矽硅脂散热胶，紧贴散热片、PCB 和颗粒；采用加厚的 10μm 金手指延长内存的使用寿命，通过先进的材料和设计，金手指的耐用性得到极大增强，而不必担心金手指的氧化和剐蹭；导光条结合 Amicc（欧密格）技术的灯珠支持，支持 1680 万 RGB 色；强化电源供电，不锁 PMIC 电压的设计在超频后具有更强大的性能表现；选用海力士 A-Die 颗粒，原厂颗粒采用先进的制造工艺和优质材料。

光威神武 DDR5 6800MHz 近期将上线，6400/7200/7600/8000MHz 规格也将陆续上线。

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