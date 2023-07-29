不到一个月至高立减 600 元：vivo X90s 手机 3499 元起京喜补贴购

vivo X90s 手机开售于 6 月 30 日，该手机搭载天玑 9200 + 处理器，支持 Wi-Fi 7。

京喜特价版今日直降 400~500 元，还可叠加 100 元优惠券，到手价为：

8GB+256GB 版 3499 元（发售价 3999 元）

12GB+256GB 版 3749 元（发售价 4299 元）

12GB+512GB 版 4099 元（发售价 4699 元）

* 需加入购物车后使用【京喜特价版】App 下单哦~

100 元优惠券：点此领取。

下单后不要支付，返回【京东】App 支付，还可支持 24 期免息。

vivo X90s 有青漾、至黑、告白和华夏红四种配色，搭载天玑 9200+ 芯片（3.35 GHz CPU ），新增支持 Wi-Fi 7；配有自研影像芯片 V2，保留曲面边缘和 1260p 分辨率的 6.78 英寸 OLED 屏幕。

vivo X90s 手机支持 LPDDR5X+UFS4.0 存储，配有 120W 双芯闪充、IP64 防尘防水，比上一代略重一点点，整体提升是在处理器和网络方面，IT之家附两代产品参数对比表：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】