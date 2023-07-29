报告称去年仅四成上市游戏企业收入增长，分化趋势更加显著

IT之家 7 月 29 日消息，2023 中国数字内容产业资本峰会昨日在上海举行。会上，伽马数据发布了《2022-2023 中国上市游戏企业竞争力报告》（以下简称“报告”）。

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报告显示，我国上市游戏企业的数量延续下降趋势，截至 6 月 30 日上市游戏企业存量为 192 家，较 2022 年同期减少 5 家。

在收入方面，去年仅有 40.3% 的上市游戏企业收入增长，但有 25% 的企业收入增速超过 20%，分化趋势更加显著。整体来看，上市游戏企业的收入水平都较 2021 年有所下降。

IT之家从伽马数据官微获悉，2023 年第一季度，游戏的同比业绩增速仍为负数，用户游戏付费较低、新品表现不佳等 2022 年的不利因素虽有改善，但仍需一定时间反弹，第二季度随着更多爆款新品的上线，游戏企业未来公布业绩有望提振。虽业绩欠佳，但在传媒板块的主要子行业中，游戏企业的营收、归母净利润分列第 2 名和第 1 名，这意味着游戏在与近似行业的竞争中仍延续着优势。

伽马数据表示，已经上线的本年新品中，截至 6 月 30 日涉及上市游戏企业的产品中共有 18 款流水超 5000 万元，较去年同期增加 4 款；预期上线的产品中，多款具备高预约量、知名 IP 等特征的产品已进入研发后期并展开计费测试，二者共同作用，带动 2023 年新品流水表现提升。

游戏出海方面，2023 年 6 月 30 日总入榜中国产品占榜单总数的 21.4%，同比增长 0.96%，现阶段海外市场单日畅销榜 TOP100 中中国产品数量不足 10 款的占比仅为 3.1%，在绝大多数市场中国游戏已成为当地用户的重要选择。

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