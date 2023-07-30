AMD 正式推出 HIP SDK：拓展 ROCm 生态，支持运行英伟达 CUDA 应用

IT之家 7 月 30 日消息，作为 ROCm 生态系统的一部分，AMD HIP SDK 现已正式推出，为专业和消费级 GPU 提供 CUDA 支持。

AMD 表示，GPU 加速应用的开发人员往往需要维护两个独立的代码库：一个用于 NVIDIA 专有的 CUDA API，另一个用于其他 GPU，但这不太容易做到，特别是对于小团队来说。

基于开源 ROCm 解决方案，AMD 利用 HIP SDK 使消费者可以在各类 GPU 上运行 CUDA 应用。

IT之家注：HIP 是一种免费、开源的运行时 API 及内核语言，而 AMD HIP SDK 实质上是将 CUDA 应用转为简化的 C++ 代码，从而使其可以更容易地编译并运行在 AMD 或 NVIDIA GPU 上。此外，AMD 不仅将其 HIP SDK 扩展到其专业 GPU，还扩展到了 Radeon 等消费级硬件（例如 APU）。

HIP 虽然同属于 AMD ROCm 计算开源平台的一部分。但 AMD ROCm 平台主要是面向 HPC 和 AI 领域，特别是服务器解决方案，而 HIP 则专为桌面应用而设计。

HIP SDK 可以做的事情

转换现有的 CUDA 应用以在 AMD GPU 上运行

无需联系 AMD 寻求支持即可完成这一操作

将 GPU 加速图形和仿真工具移植到 AMD 硬件中

据 AMD 介绍，HIP SDK 可以在所有专业、工作站和游戏 GPU 上工作，同时也可得到 APU 的支持。AMD HIP SDK 的完整支持 GPU 列表包括：

Radeon VII

Radeon RX Vega 系列

Radeon RX 5000 系列

Radeon RX 6000 系列

Radeon RX 7000 系列

Radeon Pro WX 9100

Radeon Pro W6000 系列

AMD 也提到，HIP SDK 只是为开发者优化代码，但要想充分挖掘其软件潜力则仍然需要自己对其进行微调。此外，它还不适用于机器学习或人工智能的工具，例如 PyTorch 或 TensorFlow。

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