12.7 寸 2.9K 高刷屏：联想小新 Pad Pro 平板 1599 元预售开启

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作者： 一乖

联想 小新 Pad Pro 12.7 安卓平板现已开启预售，其搭载骁龙 870 处理器，配备 12.7 英寸 144Hz 刷新率大屏，首发 1599 元起：

小新 Pad Pro 12.7 平板采用金属一体化设计，提供鸽子灰、西子绿两款配色，正面配备一块 12.7 英寸大屏，拥有 2944×1840 分辨率、144Hz 刷新率，亮度为 400nits（典型值），支持 HDR10、杜比视界。

小新 Pad Pro 12.7 平板配备全功能 USB-C 接口，支持 4K 视频信号输出，支持 1TB Micro SD 卡扩展，支持 Wi-Fi 6 / 5G 等。

小新 Pad Pro 12.7 平板搭载骁龙 870 处理器，提供 8GB+128GB 以及 8GB+256GB 两个存储版本，内置 10200mAh 电池，支持 20W 有线快充，前置 1300 万像素超广角镜头，后置 800 万像素镜头，支持人脸解锁和指纹解锁。

音效方面，该产品搭载 JBL 四扬声器系统，支持杜比全景声，提供双 mic 降噪。

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