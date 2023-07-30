马自达 MX-30 EV 在美国仅售出 66 辆汽车后再次停产

IT之家 7 月 30 日消息，马自达 MX-30 EV 在加州短暂上市后再度宣布停产。该车在 2023 年仅售出 66 辆，前三个月的销量仅为个位数，5 月份才达到了一年中的高点，但也只有 18 辆，6 月份 16 辆。

实际上，这并不是马自达第一次在加利福尼亚推出 MX-30 EV，它首发时共售出了 505 辆新车，未能达到马自达 560 辆的目标，后续停产了大约半年的时间，但又在今年 1 月被复活，而现在它将再次退出市场。

除此之外，马自达目前还有一款名为 MX-30 R-EV 的插混车型，但它不在美国上市。官网显示，R-EV 只有纯电版本一半的电池容量，可提供 53 英里（IT之家备注：约 85.3 公里）的续航里程。

纯电 MX-30 配备一台 143 马力的前置电动机，需要 8.7 秒才能达到 60 英里 / 小时的速度，配备 30.0 kWh 电池，续航约 100 英里（约 160.93 公里）左右，起价 35485 美元（当前约 25.4 万元人民币）。

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