ERSB 提案：通过面部识别未成年人父母验证年龄

IT之家 7 月 30 日消息，据外媒 eurogamer 报道，娱乐软件评级委员会（ERSB）发布了一项提案：当 13 岁以下的未成年人要在受支持的平台上玩游戏时，可以使用面部识别来获得父母的同意，以阻止孩子规避家长控制。

在美国和加拿大，游戏和服务必须获得家长同意才能收集 13 岁以下儿童的个人信息。这项新技术被 ERSB 称为“隐私保护面部年龄测算”，如果未满 13 岁的玩家或用户想要注册新服务，系统会提示他们提供父母的电子邮件地址以获取信息。然后，家长将收到一封电子邮件，并可以选择同意孩子创建帐户。

用户将被要求提交一张自拍照，与面部测量数据库进行比较，用户会收到基于系统确定的年龄的“是 / 否”选项。该系统只允许用户提交实时照片，以防止孩子们通过提交父母的静态照片来规避年龄。ESRB 建议将年龄阈值设定为 25 岁，以防止青少年或年龄较大的儿童冒充父母。

IT之家注意到，在外媒发文后，ESRB 澄清了立场，强调该技术并非旨在使用面部识别和年龄估计来“防止儿童购买和 / 或下载受限制级的视频游戏”，并且该技术不会“拍摄和存储儿童的‘自拍照’”或试图确认用户的身份。

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