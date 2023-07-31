亚马逊《辐射》剧集更多室外场景曝光，“避难所科技”标志入镜

IT之家 7 月 31 日消息，亚马逊 Prime Video《辐射》剧集第一季已经杀青，预计将在明年开播。推特博主 Game Pass Tracker 在 7 月 29 日晚间放出了一些最新的片场照片，这次我们可以看到疑似是“避难所科技” 总部的场景。

▲ 图源 Game Pass Tracker ，下同

如上图所示，这次泄露的场景出现了人行道、广场等元素，以及疑似 Vault-Tec 总部的窗外视角，因为路面上印有该部门的 logo。同时，我们还可以看见一位疑似是掠夺者的角色站在总部门前。

IT之家此前报道，今年 5 月初已经有一部分片场照片流出，当时展现了避难所居民、尸鬼的外观和避难所内部的一些陈设。而在今年 2 月初流出的片场照片中，出现了身穿 33 号避难所外衣的“哔哔小子”和红火箭加油站。

该片于 2022 年 7 月 5 日开拍，2023 年 3 月结束拍摄。去年，亚马逊 Prime Video 和 Kilter Films 首次分享了正在拍摄的《辐射》剧集的预告图，展示了一个刚刚打开的避难所场景，一个神秘的人物站在门口，后面是三个避难所居民。避难所居民都穿着 33 号避难所的衣服。

该剧集基于《辐射》游戏，包括多个版本，包括 1997 年发行的《辐射》，1998 年的《辐射 2》，2008 年的《辐射 3》，2015 年的《辐射 4》以及 2018 年的《辐射 76》。

阵容方面，《辐射》剧集由和乔纳森・诺兰执导，《西部世界》的创作者丽莎・乔伊担任编剧，托德・霍华德担任执行制片人。该剧集由沃尔顿・戈金斯、艾拉・珀内尔和凯尔・麦克拉克伦主演。

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