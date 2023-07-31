Ubuntu Touch 20.04 OTA-2 系统发布，支持小米、一加等多款手机

IT之家 7 月 31 日消息，UBports 团队于 7 月 29 日发布了 Ubuntu Touch OTA-2 Focal，升级到 Ubuntu 20.04 LTS（Focal Fossa）的第二个稳定更新版本。

Ubuntu Touch 20.04 OTA-2 带来了多项新增功能和改进，并适配了几款新机型，IT之家附适配机型如下：

Fairphone 3 – 新增支持

Fairphone 4

F (x) tec Pro1 X – 新增支持

谷歌 Pixel 3a / 3a XL

一加 5/5T

一加 6/6T

Vollaphone and Vollaphone X

Vollaphone 22

Vollaphone X23 – 新增支持

小米 Mi A2

小米 Poco M3

小米 Redmi Note 7/7 Pro

Ubuntu Touch 20.04 OTA-2 的系统设置应用有多项改进：

一些页面（如声音）的布局已调整为更加一致。

用户现在可以删除自主添加的自定义背景图像。

用户现在可以在 Lomiri 中调整边缘手势的灵敏度。如果用户在设备上安装了手机壳，现在可以屏幕边缘区域的宽度。新的设置可以在“系统设置”>“手势”中找到。目前仅在支持双击唤醒的设备上可见。

用户可以使用物理相机按钮来拍摄照片。

当通过 Content Hub 从 File Manager 应用请求文件时，该应用会更顺利地打开。

Ubuntu Touch 20.04 OTA-2 还修复了多项 Bug，具体可以看官方更新文档。

IT之家小伙伴可以通过 ADB 命令来立即获取该更新：

sudo system-image-cli -v -p 0 --progress dots

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