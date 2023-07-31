首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

Ubuntu Touch 20.04 OTA-2 系统发布，支持小米、一加等多款手机

2023/7/31 10:40:39 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 31 日消息，UBports 团队于 7 月 29 日发布了 Ubuntu Touch OTA-2 Focal，升级到 Ubuntu 20.04 LTS（Focal Fossa）的第二个稳定更新版本。

Ubuntu Touch 20.04 OTA-2 带来了多项新增功能和改进，并适配了几款新机型，IT之家附适配机型如下：

  • Fairphone 3 – 新增支持

  • Fairphone 4

  • F (x) tec Pro1 X – 新增支持

  • 谷歌 Pixel 3a / 3a XL

  • 一加 5/5T

  • 一加 6/6T

  • Vollaphone and Vollaphone X

  • Vollaphone 22

  • Vollaphone X23 – 新增支持

  • 小米 Mi A2

  • 小米 Poco M3

  • 小米 Redmi Note 7/7 Pro

Ubuntu Touch 20.04 OTA-2 的系统设置应用有多项改进：

  • 一些页面（如声音）的布局已调整为更加一致。

  • 用户现在可以删除自主添加的自定义背景图像。

  • 用户现在可以在 Lomiri 中调整边缘手势的灵敏度。如果用户在设备上安装了手机壳，现在可以屏幕边缘区域的宽度。新的设置可以在“系统设置”>“手势”中找到。目前仅在支持双击唤醒的设备上可见。

  • 用户可以使用物理相机按钮来拍摄照片。

  • 当通过 Content Hub 从 File Manager 应用请求文件时，该应用会更顺利地打开。

Ubuntu Touch 20.04 OTA-2 还修复了多项 Bug，具体可以看官方更新文档

IT之家小伙伴可以通过 ADB 命令来立即获取该更新：

sudo system-image-cli -v -p 0 --progress dots

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Ubuntu Touch

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用