华为开发者大会 2023 日程公开：8 月 5 日-6 日开设鸿蒙 HarmonyOS 4 体验区

IT之家 7 月 31 日消息，华为今日公布了 HDC.Together 开发者大会 2023 的详细日程。整场大会将于 8 月 4 日-6 日之间举行，届时将发布最新一代鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统，随后开放公众体验。同时，还将有生态峰会、音乐节、学生公开课等多项活动。IT之家附详细日程如下：

8 月 4 日

14:30-16:30 东莞篮球中心：大会主题演讲，暨 HarmonyOS 4 发布会

8 月 5 日

10:00-12:00 东莞华为三丫坡园区：开发者主题演讲

14:00-17:00 东莞华为三丫坡园区 B1 大讲堂：鸿蒙生态峰会

19:00-21:00 东莞华为三丫坡湖畔：湖畔音乐节

8 月 6 日

9:30-11:05 东莞华为三丫坡园区：HarmonyOS 学生公开课

8 月 5 日-6 日全天（9:30-17:30），东莞华为三丫坡园区

HarmonyOS 4 体验区

互动体验展区

技术论坛 & Tech.Hour

Codelabs

8 月 3 日-5 日 8:30-17:30

首届 HarmonyOS 极客马拉松

IT之家此前报道，华为 HDC 2023 开发者大会议程主要分为七大部分，其中 HarmonyOS 生态峰会将汇聚主题演讲、松湖对话、白皮书、重大发布等重要议程。此外，华为还将在开发者主题演讲部分展示 HarmonyOS 开发的最新技术和工具。

目前，HDC 2023 开发者大会提供四种形式门票，分别为 VIP 票（5298 元）、专家票（2298 元）、全通票（598 元）和单日票（298 元）。

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