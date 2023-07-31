显存翻倍：磐镭 RX 6500 XT 8G 版显卡亮相，定位 1080p 中高画质游戏

IT之家 7 月 31 日消息，磐镭 PELADN 宣布将推出一款全新 8G 显存版本的 RX 6500 XT 显卡，定位于适配 1080p 中高画质游戏。

▲ RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR

据介绍，全新的 RX 6500 XT 8G 是磐镭推出的「鳞甲 ARMOUR」系列首款双风扇显卡，采用灰黑色外甲，边缘转角处采用了斜切面处理，磨砂哑光的工艺 + 钻石纹路、彩镀镭射的贴片。

在性能方面，磐镭 RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR 的显存容量实现了翻倍，可以更好地运行一些大型游戏。

此外，游戏频率从 2685MHz 提高 2695MHz，加速频率从 2825MHz 提高到 2855MHz，对应的就是功耗从 107W 提升至 113W。

▲RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR

在散热方面，磐镭 RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR 正面两个风扇，内部散热鳍片加上两根直触式热管设计。作为入门级显卡，该显卡还配有全包围金属背板，印有“双蛇”超级符号和“Beyond The Gamers”口号以及简约的三角形设计，辅助散热的同时也能加固 PCB 防止变形。

磐镭 RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR 为双槽规格，三围尺寸为 227×124×43mm，外接供电接口升级成了 8Pin，配有两个显示输出，分别是 DisplayPort 和 HDMI。

▲RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR

磐镭 RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR 显卡即将上市，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。

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