消息称佳能正计划推出 EOS R5 C Mark II 相机，预计 2025 年上市

IT之家 7 月 31 日消息，据 CanonRumors 爆料，初代 EOS R5 C 销量已经超出佳能预期，而 EOS R5 C Mark II 目前也正在研发中，它将与 EOS R5 Mark II“共享许多相同的硬件”，预计 2025 年上市。

但很可惜，目前还没有看到有关于这款相机的任何参数爆料。

YouTube @Ordinary Filmmaker 本月初表示，佳能已经将少部分的 EOS R5 Mark II 交到部分摄影师和内容创作者进行测试，预计将在 2023 年第四季度正式发布，比 EOS R1 早了几个月。

还有消息人士提到，佳能可能会发布两款 EOS R5 的替代品。一个是 EOS R5 Mark II，另一个是高像素的 EOS R5 版本，不过高像素版本不具备与 EOS R5 Mark II 相同的视频功能。

IT之家根据此前报道汇总了传言中的 EOS R5 Mark II 可能拥有的规格：

61MP CMOS BSI 传感器

双 DIGIC X 处理器

30 FPS 电子快门 / 12 FPS 机械快门

最高八档 IBIS

新的高分辨率模式

2x / 4x / 8x 数码变焦支持

全像素双核 CMOS AF II

8K 60p 视频内录（8K RAW 规格待定）

4K 30p / 60p / 120p 视频录制（超采样）

FHD 240p 视频录制

支持视频呼吸矫正

新的散热设计

4K 录制时长 60 分钟

双 CFexpress B 型卡插槽

标准 HDMI 端口

双 USB-C 端口

944 万点 EVF

为视频拍摄而全新设计的多角度翻折屏

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