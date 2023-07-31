快手预计上半年净利润不低于 5.6 亿元，将实现扭亏为盈

IT之家 7 月 31 日消息，快手发布公告：截至 2023 年 6 月 30 日止六个月，预期录得本集团净利润不低于人民币 5.6 亿元，较 2022 年同期本集团录得的净亏损约人民币 94.3 亿元，实现扭亏为盈。

快手董事会认为扭亏为盈主要是由于用户规模的增长及生态系统的繁荣、运营效率的改善，再加上变现策略最终产生的结果。

快手表示，有关该集团截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的财务业绩及表现之进一步详细资料将于 2023 年 8 月底之前公布。

IT之家查询公开资料获悉，快手 2023 年第一季度营收 252.2 亿元，同比增长 19.7%；净亏损 8.76 亿元，预估亏损 16.2 亿元。调整后净利润 4200 万元，同比转亏为盈。快手财报显示：

快手应用平均日活跃用户为 3.743 亿，较去年同期 3.455 亿增长 8.3%。

快手应用平均月活跃用户为 6.544 亿，较去年同期 5.979 亿增长 9.4%。

每位日活跃用户日均使用时长为 126.8 分钟，去年同期为 128.1 分钟。

截至 2022 年底，快手应用的互关用户对数累计达到 296 亿对，同比增长 57.6%。

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