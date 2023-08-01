消息称联想正在开发一款 Windows 游戏掌机，命名为“Legion Go”

IT之家 8 月 1 日消息，PC 游戏掌机领域近年来正在升温，Valve 的 Steam Deck 和华硕的 ROG Ally 都取得了不错的成绩。现在，另一家公司也即将参与其中。

▲ 图源 AMD

据外媒 WindowsCentral 报道，消息来源透露联想正在开发一款名为“Legion Go”的 PC 游戏掌机，它将采用 Windows 11 系统以获得更大的 PC 游戏兼容性。此外，该产品预计搭载 AMD 锐龙 7040 系列芯片，AMD 将该芯片定位超薄领域，专注于游戏掌机、人工智能和超极本产品。

▲ Legion Play 渲染图，图源 Windows Central

根据该媒体的预测，Legion Go 可以配备 8 英寸的屏幕，使其比华硕 ROG Ally 或 Steam Deck 更大，两者都有 7 英寸的显示屏。主机游戏通常设计用于较大的显示器甚至电视，而在较小的屏幕上，可能很难看到 UI 元素，尤其是在游戏没有 UI 缩放选项的情况下。

需要注意的是，Legion Go 是否会正式上市目前还不得而知，联想官方暂未确认这款产品的存在。

▲ Legion Play 原型机

联想曾在 2021 年开发一款名为 Legion Play 的安卓掌机，但最终没有正式推出。虽然联想从来没有确认过这款产品，不过官方网站上曾留有相关的信息，至少表明联想曾有发售方面的计划。

关于的 Legion Go 的更多消息，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

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